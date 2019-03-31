Зурабишвили: принадлежность к Европе полностью соответствует грузинским ценностям

Грузия не виновата в развязывании войны 2008 года, считает президент страны Саломе Зурабишвили. В интервью Der Spiegel она рассказала о проевропейской ориентации Грузии и о том, что Москва, несмотря на все свои «провокации», не изменит курс Тбилиси на сближение с ЕС и НАТО.

В своём интервью Der Spiegel, президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что Грузия, как страна, желающая вступить в ЕС, смотрит на Европу с воодушевлением. При этом она допустила, что страны уже являющихся частью европейского сообщества могут быть недовольны текущим положением дел.

Зурабишвили подчеркнула, что вступления в ЕС желает не только грузинская элита: по её словам, принадлежность к Европе полностью соответствует грузинским ценностям и находит широкую поддержку среди населения. Президент признает, что скорое расширение ЕС маловозможно, однако отмечает, ссылаясь на свой опыт, что Брюссель зачастую испытывает сложности с принятием важных решений — но только не в кризисные времена. Европа сейчас находится в кризисе, вызванном брекситом и популизмом, потому шансы Грузии на сближение с ЕС выше, чем несколько лет назад, считает Зурабишвили.

Говоря об отношениях с Россией, Зурабишвили утверждает что целью Москвы является недопущение вступления Грузии в ЕС и НАТО. Однако, по её словам, России не удалось сменить курс Тбилиси: «война 2008 года, создание российских баз, русификация Абхазии и постоянное смещение оккупационных границ — всё это не смогло изменить наших намерений».

По мнению Зурабишвили, нынешняя политика Москвы стала менее прагматичной и более зависимой от идеологии.

Президент также высказала свою точку зрения по поводу Михаила Саакашвили: она отметила важность начатых им реформ, однако добавила, что затем Саакашвили пошёл по авторитарному пути. Кроме того Зурабишвили обвинила бывшего президента в том, что он «не сумел противостоять провокациям России в ходе войны 2008 года». Она также прокомментировала свой намёк на то, что Грузия несёт ответственность за войну 2008 года, сделанный в ходе предвыборной кампании, подчеркнув, что не считает Грузию виновной в начале конфликта; однако же выделяет неспособность Тбилиси «противостоять российским провокациям». По её словам, сейчас происходит то же самое: «нас провоцируют почти каждый день, однако мы не должны поддаваться на них и играть России на руку, потому что не сможем выиграть в такой битве».

Зурабишвили также отметила, что сейчас Грузия куда демократичнее, чем при Саакашвили — в частности, по её словам, в стране действует полная свобода прессы и оппозиционные СМИ превалируют над лояльными власти изданиями.