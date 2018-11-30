Президент Грузии: Россия должна прекратить вести себя как бывший СССР
Новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили «заняла жёсткую позицию по вопросу нарушения Россией суверенитета соседних стран», сообщает i24NEWS
«Текущий кризис на Украине — крайне чувствительный вопрос для Грузии. Мы выражаем свою полную солидарность с украинцами», — заявила Зурабишвили в эксклюзивном интервью изданию, напомнив, что во время войны 2008 года Россия «захватила» две принадлежащие Грузии территории: Абхазию и Южную Осетию.
«Россия должна нести ответственность за то, что произошло в Грузии и на Украине. Россия должна понять, что принадлежность к международному сообществу подразумевает поддержание стабильности в регионе и что необходимо прекратить вести себя как бывший СССР», — считает глава грузинского государства.
Будучи соседом России, Грузия «не может продолжать жить под постоянной угрозой нестабильности», которую порождает сегодня Москва, подчеркнула политик.
Президент обратила особое внимание на то, что стабильность в черноморском регионе представляет особую важность для её страны, поставившей цель присоединиться к ЕС и НАТО. «Нам необходима большая стабильность в Чёрном море, и мы намерены добиваться её вместе с нашими партнёрами — европейцами и американцами», — заявила президент.
Зурабишвили, родившаяся во Франции и долгое время служившая в этой стране дипломатом, подтвердила своё намерение « активно защищать процесс создания современной Грузии и её вхождение в Европейский союз», заметив, что её избрание стало следствием «желания грузинского народа сблизиться с Евросоюзом».
Что касается укрепления обороны Грузии в связи с российско-украинским кризисом, в этом отношении новоизбранный лидер страны рассчитывает на помощь Израиля, «одного из старейших партнёров Грузии». «Мы нуждаемся в могущественных партнёрах, чтобы укрепить наши оборонные мощности как на море, так и в воздухе», — отметила Зурабишвили. По её словам, Грузию и Израиль объединяет, помимо прочего, общая борьба за независимость от воинственных соседей.
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