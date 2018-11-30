Президент Грузии: Россия должна прекратить вести себя как бывший СССР

Россия должна нести ответственность за инцидент в Азовском море, также как и за войну в Грузии в 2008 году, заявила в интервью изданию i24NEWS новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили. Будучи соседом России, её страна не может жить под постоянной угрозой нестабильности, порождаемой Москвой, считает лидер грузинского государства. По её словам, Грузии, добивающейся членства в ЕС и НАТО необходима большая стабильность в Чёрном море, добиться которой помогут Европа и США.

Новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили «заняла жёсткую позицию по вопросу нарушения Россией суверенитета соседних стран», сообщает i24NEWS

«Текущий кризис на Украине — крайне чувствительный вопрос для Грузии. Мы выражаем свою полную солидарность с украинцами», — заявила Зурабишвили в эксклюзивном интервью изданию, напомнив, что во время войны 2008 года Россия «захватила» две принадлежащие Грузии территории: Абхазию и Южную Осетию.

«Россия должна нести ответственность за то, что произошло в Грузии и на Украине. Россия должна понять, что принадлежность к международному сообществу подразумевает поддержание стабильности в регионе и что необходимо прекратить вести себя как бывший СССР», — считает глава грузинского государства.

Будучи соседом России, Грузия «не может продолжать жить под постоянной угрозой нестабильности», которую порождает сегодня Москва, подчеркнула политик.

Президент обратила особое внимание на то, что стабильность в черноморском регионе представляет особую важность для её страны, поставившей цель присоединиться к ЕС и НАТО. «Нам необходима большая стабильность в Чёрном море, и мы намерены добиваться её вместе с нашими партнёрами — европейцами и американцами», — заявила президент.

Зурабишвили, родившаяся во Франции и долгое время служившая в этой стране дипломатом, подтвердила своё намерение « активно защищать процесс создания современной Грузии и её вхождение в Европейский союз», заметив, что её избрание стало следствием «желания грузинского народа сблизиться с Евросоюзом».

Что касается укрепления обороны Грузии в связи с российско-украинским кризисом, в этом отношении новоизбранный лидер страны рассчитывает на помощь Израиля, «одного из старейших партнёров Грузии». «Мы нуждаемся в могущественных партнёрах, чтобы укрепить наши оборонные мощности как на море, так и в воздухе», — отметила Зурабишвили. По её словам, Грузию и Израиль объединяет, помимо прочего, общая борьба за независимость от воинственных соседей.