Саломе Зурабишвили, которая родилась в Париже и впервые посетила Грузию лишь в возрасте 34 лет, является фаворитом на президентских выборах в Грузии, сообщает Les Echos. Как отмечает издание, Зурабишвили должна отстранить от президентской гонки Григола Вашадзе — кандидата, поддерживаемого Михаилом Саакашвили, — и тем самым взять реванш у своего бывшего наставника и стать первой женщиной-президентом в истории Грузии.

В это воскресенье француженка может стать президентом Грузии, утверждает Les Echos. Родившаяся в 1952 году в Париже Саломе Зурабишвили является фаворитом первого тура президентских выборов в Грузии, которую, как отмечает издание, она впервые посетила в возрасте 34 лет.

Зурабишвили — дочь грузинских эмигрантов. Она училась в Sciences Po в Париже, а также в Колумбийском университете в Нью-Йорке. В середине 70-х годов она начала блистательную дипломатическую карьеру во Франции, благодаря которой она успела побывать в Италии, США, Чаде и Бельгии. Наконец, в 2003 году Жак Ширак назначает Зурабишвили на должность посла Франции в Грузии.

Но спустя несколько месяцев после её назначения случилась «Революция роз», в результате которой тогдашний президент Эдуард Шеварднадзе сложил свои полномочия, а власть перешла к «амбициозному Михаилу Саакашвили, который пообещал модернизировать Грузию быстрыми темпами».

Как пишет французское издание, новый президент Грузии с согласия Жака Ширака назначил Саломе Зурабишвили министром иностранных дел страны. Но для того, чтобы Зурабишвили могла исполнять свои обязанности, грузинскому парламенту пришлось в срочном порядке голосовать за принятие закона, который позволил бы ей получить грузинское гражданство.

Однако вскоре, спустя чуть больше одного года во власти, Саломе Зурабишвили лишили поста из-за её ссор с членами парламента страны, а также критики в её адрес со стороны грузинских послов. После этого события она стала оппозиционным по отношению к Саакашвили политиком.

В стране, «раздираемой иностранным влиянием», Зурабишвили долго играла незначительную роль в политике страны. Как утверждает Les Echos, в 2016 году на последних парламентских выборах ей удалось стать депутатом в Тбилиси. С тех пор 66-летний политик быстро сделала себе имя и стала одним из серьёзнейших кандидатов на президентских выборах, несмотря на то, что её противники упрекают её в том, что она плохо знает Грузию.

И хотя Саломе Зурабишвили позиционирует себя независимым кандидатом, она пользуется поддержкой объединения «Грузинская мечта», основанного миллиардером и бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили, который оказывает значительное влияние на политическую жизнь страны.

Зурабишвили должна отстранить от президентской гонки Григола Вашадзе — кандидата, поддерживаемого Михаилом Саакашвили, — и тем самым взять реванш над своим бывшим наставником и стать первой женщиной-президентом в истории Грузии, пишет Les Echos.