Euronews: кандидат в президенты Грузии решил поощрить сторонников марихуаной

Кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе раздал своим сторонникам сигареты с марихуаной во время акции в Тбилиси и призвал к полной легализации каннабиса в стране. Летом в Грузии вступил в силу закон, разрешающий употребление марихуаны, но её покупка и хранение по-прежнему запрещены, передаёт Euronews.
Марихуана как политическая программа: кандидат на предстоящих в Грузии президентских выборах Зураб Джапаридзе решил привлечь избирателей необычным способом, а именно — раздав несколько сигарет с марихуаной во время акции в Тбилиси.
Сразу после этого политик вместе с несколькими сторонниками был задержан полицией. Но вскоре Джапаридзе был отпущен. Вот что он заявил журналистам:
ЗУРАБ ДЖАПАРИДЖЕ, кандидат в президенты Грузии:Я называю это «актом общественного неповиновения». Согласно властям и полиции, я совершил преступление, раздав несколько сигарет с марихуаной. Однако я считаю, что имею право так делать. И буду за это бороться!
Летом этого года в Грузии вступил в силу закон, разрешающий употребление марихуаны, однако её покупка и хранение по-прежнему запрещены. В этой связи Джапаридзе, а также его сторонники выступают за полную и безоговорочную легализацию каннабиса в стране.
ДЕВУШКА:Здесь так много полиции — но лучше бы они ловили настоящих преступников!
Президентские выборы в Грузии состоятся ровно через неделю, 28 октября. По данным опросов, Зураб Джапаридзе находится в числе аутсайдеров: его рейтинг колеблется ниже отметки в 5%.
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