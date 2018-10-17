Euronews: Канада вслед за Уругваем легализовала употребление марихуаны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выполнил своё предвыборное обещание легализовать в стране употребление марихуаны. После принятия нового закона в Канаде открываются более 100 торговых точек для её продажи. По статистике, в прошлом году марихуану употребляли более 16% канадцев, причём лишь небольшая доля наркотика принималась в легальных терапевтических целях, передаёт Euronews.
17 октября Канада станет второй страной в мире, вслед за Уругваем, где продажа, покупка и употребление марихуаны будут легальны*. Таким образом канадский премьер-министр Джастин Трюдо выполнил обещание, данное соотечественникам минувшим летом.
В день начала продаж по всей стране заработает более 100 легальных точек по продаже марихуаны. Одна из них — кафе Tokyo Smoke в Торонто. Её владелец, поддерживающий так называемое искусство жить с марихуаной, очень рад новости: ведь до этого, в его кафе можно было приобрести все необходимые аксессуары для потребления марихуаны, кроме самой травы.
ДЖОШ ЛИОН, владелец кафе:Я думаю, Канада станет мировым лидером в области марихуаны. Это здорово! И это то, чем мы должны гордиться. У нас есть возможность продемонстрировать, как эта модель может работать на федеральном уровне.
По данным Статистического управления страны, около 5 миллионов канадцев (или 16% населения) в прошлом году употребили 773 тонны марихуаны, потратив на это 5,5 миллиардов местных долларов. При этом лишь небольшая доля наркотика принималась в легальных терапевтических целях.
Дата выхода в эфир 16 октября 2018 года.
* Комментарий ИноТВ: Официальный представитель МИД России осудила Канаду за легализацию наркотика. «Мы убеждены, что данный законодательный акт идет вразрез с основами международно-правового режима наркоконтроля, так как речь идет о нарушении международно-правовой сферы», - заявила Мария Захарова.
Спасателям удалось обнаружить тела восьми человек в шахте в Соликамске, в которой 22 декабря около 10:00 мск произошло задымление. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края.
К шахте в Соликамске, где застряли девять горняков, прибыли три военизированных горноспасательных отряда МЧС из Свердловской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Пермского края.
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА, который проходил на стадионе футбольного клуба «Зенит», собрал на трибунах в общей сложности 67 770 человек.
Матч 18-го тура чемпионата Англии по футболу с «Кардиффом», выигранный со счётом 5:1, стал для «Манчестер Юнайтед» первым за пять лет в рамках турнира, в котором команде удалось отметиться пятью забитыми мячами.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, ставшая седьмой на чемпионате России, который проходил в Саранске, поделилась впечатлениями от совместной работы с канадским тренером Брайаном Орсером.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей неизвестно о возможных намерениях американского лидера Дональда Трампа отправить в отставку главу Федеральной резервной системы страны Джерома Пауэлла.