Euronews: Канада вслед за Уругваем легализовала употребление марихуаны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выполнил своё предвыборное обещание легализовать в стране употребление марихуаны. После принятия нового закона в Канаде открываются более 100 торговых точек для её продажи. По статистике, в прошлом году марихуану употребляли более 16% канадцев, причём лишь небольшая доля наркотика принималась в легальных терапевтических целях, передаёт Euronews.

17 октября Канада станет второй страной в мире, вслед за Уругваем, где продажа, покупка и употребление марихуаны будут легальны*. Таким образом канадский премьер-министр Джастин Трюдо выполнил обещание, данное соотечественникам минувшим летом.

В день начала продаж по всей стране заработает более 100 легальных точек по продаже марихуаны. Одна из них — кафе Tokyo Smoke в Торонто. Её владелец, поддерживающий так называемое искусство жить с марихуаной, очень рад новости: ведь до этого, в его кафе можно было приобрести все необходимые аксессуары для потребления марихуаны, кроме самой травы.

ДЖОШ ЛИОН, владелец кафе: Я думаю, Канада станет мировым лидером в области марихуаны. Это здорово! И это то, чем мы должны гордиться. У нас есть возможность продемонстрировать, как эта модель может работать на федеральном уровне.

По данным Статистического управления страны, около 5 миллионов канадцев (или 16% населения) в прошлом году употребили 773 тонны марихуаны, потратив на это 5,5 миллиардов местных долларов. При этом лишь небольшая доля наркотика принималась в легальных терапевтических целях.

Дата выхода в эфир 16 октября 2018 года.



* Комментарий ИноТВ: Официальный представитель МИД России осудила Канаду за легализацию наркотика. «Мы убеждены, что данный законодательный акт идет вразрез с основами международно-правового режима наркоконтроля, так как речь идет о нарушении международно-правовой сферы», - заявила Мария Захарова.