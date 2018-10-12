Bloomberg: вступить в ЕС и НАТО — грузинский премьер рассказал о приоритетах своей страны

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в интервью Bloomberg заявил, что его страна настроена на вступление в НАТО и Европейский союз.

«Наш главный приоритет заключается в том, чтобы стать полноправными членами Евросоюза и НАТО, — заявил он. — Членство Грузии в НАТО сделает регион более устойчивым, более процветающим».

Постепенное расширение на восток военного альянса, возглавляемого США, — это серьёзный источник для трений с Россией, указывается в статье. Последней по счёту страной, вступившей в НАТО, стала Черногория.



Грузия и Украина, которые в своё время входили в состав Советского Союза, теперь находятся в состоянии территориального конфликта с Москвой. При этом они уже десять лет добиваются вступления в Североатлантический альянс.



Хотя НАТО занимается укреплением связей с Тбилиси и Киевом, однако военный блок пока не озвучивал никаких дат присоединения Грузии и Украины к альянсу. После войны 2008 года Тбилиси всё ещё спорит с Москвой по поводу двух отколовшихся регионов: Абхазии и Южной Осетии. Причём Россия уже признала их независимость.



Украина, в свою очередь, с 2014 года ведёт на востоке страны борьбу с поддерживаемыми Москвой повстанцами. Кроме того, в том же году Россия «аннексировала»* Крым, пишет Bloomberg.