Welt: Меркель умерила пыл грузин, рвущихся в Европу

Грузия придерживается прозападного курса и хочет вступить в НАТО, но канцлер Германии во время визита в Тбилиси попыталась осторожно умерить рвение местных властей, сообщает немецкий телеканал Welt. Пока что страны находятся в стадии укрепления отношений. Дальше Меркель отправится в Азербайджан, представляющий интерес для Германии благодаря огромным запасам природного газа.

Это кадры совместных учений НАТО и грузинских военных, проходивших в последние дни в Грузии. Грузины хотят вступить в НАТО и придерживаются прозападного курса. Это рвение канцлеру пришлось осторожно притормозить — ведь она знает, что у Украины в 2014 году были похожие намерения, а чуть позже Россия оккупировала Крым.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Мы знаем о желаниях Грузии, но пока мы ещё находимся в стадии укрепления тех инструментов, которые у нас есть на настоящее время. Надеюсь, мой визит также поспособствует укреплению, к примеру, экономических отношений.

Прибежище для жителей Грузии в Германии предоставляться не будет: слишком многие попытались остаться в Германии, подав заявления на получение статуса беженца.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Я за то, чтобы Грузия являлась надёжной страной происхождения беженцев. В связи с этим я хотела бы подчеркнуть, что с начала либерализации визового режима, когда, действительно, приехало очень много соискателей убежища, их число существенно сократилось.

Экономические отношения канцлер хочет укрепить, в первую очередь, с Азербайджаном — туда она отправится в субботу. У Азербайджана есть огромные запасы природного газа, в котором заинтересована Германия. Один газопровод уже ведёт в Турцию. Он должен быть продлён до Италии — таким образом, ЕС станет менее зависим от российского газа. Так что для канцлера это важный проект.

МИХАЭЛЬ ВЮЛЛЕНВЕБЕР, корреспондент Welt: Именно на Азербайджан, третью остановку в её кавказской поездке, канцлер в первую очередь рассчитывает в плане деловых соглашений. Вероятно, в том числе по этой причине она не отменила свой визит, несмотря на то, что эксперту по Кавказу от союза партий и члену делегации Меркель было отказано во въезде. Это дипломатический скандал, о котором Меркель теперь хочет поговорить с президентом Алиевым, правящий режим которого известен тем, что не особенно щепетильно относится к соблюдению гражданских прав и прав человека.

Дата выхода в эфир 24 августа 2018 года.