Roll Call: в качестве «пряника» для России сенатор Пол предложил не расширять НАТО

Санкции в отношениях с Россией играют роль «кнута», но чтобы стимулировать положительные изменения в поведении Кремля, нужен «пряник», уверен побывавший недавно в России сенатор США Рэнд Пол. Одним из таких «пряников», по мнению американского политика, может стать начало диалога о том, чтобы не принимать в НАТО Украину и Грузию.

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, недавно вернувшийся из поездки в Москву, где он встречался с российскими депутатами, заговорил о возможном диалоге с Кремлём относительно дальнейшего расширения НАТО в Восточной Европе, пишет Roll Call.

Как отмечает портал, пообщавшись с российскими политиками, Пол пришёл к выводу, что руководство страны, вероятно, по-прежнему опасается принятия Грузии и Украины в состав альянса.

«Санкции — своего рода кнут, важно понять, что будет пряником. На мой взгляд, одним из пряников могло бы стать рассмотрение вопроса о том, будем ли мы и дальше настаивать на принятии Украины и Грузии в НАТО. Я считаю, если бы вы действительно хотели повлиять на поведение России, говорили бы с ней один на один и стремились прийти к какому-то соглашению, договорённость не принимать Украину и Грузию в НАТО могла бы уменьшить масштабы конфликтов и на самой Украине, и в самой Грузии», — заявил Пол во время слушаний в сенатском комитете по международным отношениям.

Roll Call подчёркивает, что комментарии Пола существенно отличаются от заявлений многих других сенаторов, которые предпочитают придерживаться более жёсткой линии в отношении России. Но Рэнд Пол подвергает сомнениям действующий санкционный режим.

«Нам следует задать себе один важный вопрос: действительно ли санкции меняют поведение. Не ответив на этот вопрос, на мой взгляд, мы не сможем определиться, нужно ли ужесточение санкций. Мне кажется, существует вероятность, что они не работают, а если они не работают, то что они вообще делают в результате?» — рассуждает сенатор.

По мнению Рэнда Пола, лучше идти на компромисс небольшими шагами, обсуждать смягчение санкций в обмен на «небольшие изменения в поведении Москвы». «Если мы будем ждать, пока Россия оставит Крым, чтобы отменить все санкции сразу, мы можем прождать до конца времён».