Сенатор Пол: ради переговоров Трампу стоит снять санкции с некоторых россиян

Встречи Рейгана с Горбачёвым были успешными, потому что обе стороны стремились договориться, а не обменяться оскорблениями, заметил в эфире Fox News американский сенатор Рэнд Пол. В этом месяце политик побывал в России и пригласил российских парламентариев в Вашингтон, однако некоторые из них числятся в США «невъездными». Эту ситуацию необходимо исправить, уверен Пол.
Поговорим о России. Вы только что вернулись из своей поездки на территорию бывшего СССР. Я знаю, что вы встречались с высокопоставленными чиновниками. Из обеих палат их законодательного собрания… Что вы сегодня можете сказать американскому народу о состоянии российско-американских отношений при президенте Трампе?
РЭНД ПОЛ, сенатор США: Думаю, обе страны относятся друг к другу хуже, чем когда-либо, со времён разгара холодной войны. И это поистине трагично. Одним из великих поступков Рональда Рейгана была встреча с Горбачёвым.
Для меня одним из самых ярких моментов стала беседа с бывшим президентом Горбачёвым, продолжавшаяся целый час. Мы говорили о его воспоминаниях о Рональде Рейгане, а также о том, как им обоим — и Рональду Рейгану, и Горбачёву — пришлось бросить вызов тем взглядам, которые были общепринятыми в их странах, чтобы проводить встречи и о чём-то договариваться.
Знаете, они обходились без оскорблений, не называли друг друга душегубами и не говорили обо всяких ужасах, которые, кстати, и вправду случались за долгую историю существования СССР. Они садились за стол переговоров, говоря: «Давайте попытаемся улучшить ситуацию». И ведь улучшили!
Некоторые из этих чиновников собираются приехать в Соединённые Штаты. Я знаю, что вы направили приглашения. Некоторые думали, что будет встреча Трампа с Путиным — полагаю, это уже не обсуждается…
РЭНД ПОЛ:Да.
Так много пунктов, которые то ли обсуждаются, то ли не обсуждаются! Думаю, людей это сильно сбивает с толку.
РЭНД ПОЛ:У них есть две палаты парламента. Одна называется Федерацией*, это как наш сенат, верхняя палата. И есть ещё нижняя палата — Дума. Обе согласились осенью нанести визит в Вашингтон, чтобы продолжить переговоры. Это хорошо.
Плохо то, что председателям каждого из комитетов запрещён въезд в США. Из-за санкций. И одна из моих просьб к президенту (Трампу. — ИноТВ)… Я переговорю с ним в эти выходные. И я скажу: «Почему бы нам не убрать представителей законодательной власти из (санкционного. — ИноТВ) списка?»
Да. Хотя бы на время. Чтобы они могли приехать и выступить.
РЭНД ПОЛ:Именно.
Сенатор Пол, мы очень признательны вам за то, что вы сегодня пришли и поделились новостями касательно вашей поездки.
Дата выхода в эфир 16 августа 2018 года.
* Так сказано в оригинале. В действительности речь идёт о Совете Федерации (прим. ИноТВ).
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