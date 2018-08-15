Хорватский эксперт: США пожинают плоды холодной войны, которая так и не закончилась

Зоран Метер — журналист, геополитик, специализирующийся на проблемах Ближнего Востока и России, который долгое время пишет о внешней политике и принимает участие в различных международных специализированных конференциях, поделился в беседе с корреспондентом Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća своей оценкой ситуации на международной политической арене. По его мнению, недавняя встреча в Хельсинки президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа «психологически значительно улучшила» отношения двух сверхдержав, что является необходимой предпосылкой для начала реальных переговоров между Москвой и Вашингтоном в будущем. Однако не стоит переоценивать её значение, поскольку отношения США и России до сих пор настолько отравлены влиянием «искусственно раздутой холодной войны, лжи СМИ и политиканских заявлений, нацеленных на сиюминутные интересы», что многолетние последствия ошибок в американской политике будут ещё долго препятствовать их нормализации, предупреждает хорватский эксперт.
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