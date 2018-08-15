Хорватский эксперт: США пожинают плоды холодной войны, которая так и не закончилась

Встреча президентов России и США в Хельсинки «разрядила» обстановку для начала реальных переговоров в будущем. Но отношения двух держав до сих пор настолько «отравлены» искусственно раздутой холодной войной, что США ещё долго будут пожинать плоды своей негативной политики, заявил в интервью хорватскому порталу HKV журналист и эксперт по России Зоран Метер. Он также выразил сомнения в том, что Вашингтону удастся помешать реализации проекта «Северный поток — 2».

Зоран Метер — журналист, геополитик, специализирующийся на проблемах Ближнего Востока и России, который долгое время пишет о внешней политике и принимает участие в различных международных специализированных конференциях, поделился в беседе с корреспондентом Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća своей оценкой ситуации на международной политической арене. По его мнению, недавняя встреча в Хельсинки президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа «психологически значительно улучшила» отношения двух сверхдержав, что является необходимой предпосылкой для начала реальных переговоров между Москвой и Вашингтоном в будущем. Однако не стоит переоценивать её значение, поскольку отношения США и России до сих пор настолько отравлены влиянием «искусственно раздутой холодной войны, лжи СМИ и политиканских заявлений, нацеленных на сиюминутные интересы» , что многолетние последствия ошибок в американской политике будут ещё долго препятствовать их нормализации, предупреждает хорватский эксперт.

Как считает Метер, холодная война на самом деле никогда и не заканчивалась. «После распада СССР вместо того, чтобы сотрудничать с Россией, которая была более чем готова к этому, а её граждане, отвергнув «блага» коммунизма, ожидали того же самого, Соединённые Штаты выбрали политику тотального мирового доминирования. А она предполагала исключение России из круга ключевых государств, способных влиять на будущее устройство мира. Поэтому вместо рухнувшего коммунизма Россия получила нечто похуже — дикий и необузданный либерализм, разгул преступности невиданных масштабов и олигархию, которая высосала из страны невероятное количество денег, которые (вот так сюрприз!) осели преимущественно в банках лондонского Сити или близких ему офшорах», — подчеркнул эксперт в интервью HKV.

Этот «дикий либерализм» и «псевдодемократия», созданная исключительно ему в угоду, настолько истощили российское общество, что можно считать просто чудом то, что России удалось так быстро и успешно из всего этого выбраться и вновь активно позиционировать себя на международной арене, полагает хорватский аналитик. По его мнению, этому способствовали ошибки в американской политике в 1990-е годы и более поздний период. Теперь Вашингтон пожинает «горькие плоды» той политики и уже не знает, что ему ещё сделать, чтобы как-то повлиять на Москву: «Он уже воспользовался всеми возможными политическими и большинством экономических рычагов, чтобы дисциплинировать «отверженную» Россию, и больше пространства для манёвра у него не осталось», — пояснил Метер в беседе с корреспондентом HKV.

Вне всяких сомнений, Вашингтон попытается так или иначе добиться своего, уверен эксперт. Однако американское общество сейчас глубоко расколото, а из-за всего того, что происходило в отношениях России и США до настоящего времени, холодная война ещё долго будет доминировать в умах и американских политиков, и представителей американской общественности, предупреждает Метер. «США упустили свой шанс: благодаря конструктивному и разумному подходу к России после распада СССР они могли бы без проблем обеспечить себе позитивное доминирование, которое Россия в таком случае и не оспаривала бы. У США была возможность получить все преимущества на российском рынке не только в виде продвижения и продажи своих товаров, но и в виде проектов, связанных с неисчерпаемыми российскими природными богатствами. Не говоря уже о самом важном: США навсегда могли бы связать Россию с западным цивилизационным кругом, к которому она, несомненно, принадлежит, являясь большой христианской страной», — констатировал аналитик в интервью HKV.

По всей видимости, этот шанс уже безвозвратно упущен, и теперь отношения между Москвой и Вашингтоном ещё долго будут развиваться в формате «с трудом переносимой конкуренции» — приблизительно такой же, какая свойственна отношениям США и Китая, считает Метер. «Можно с уверенностью сказать, что Путин и Трамп встретились в Хельсинки, чтобы повидаться и просто откровенно поговорить за чашкой кофе, поскольку над ними не довлела необходимость достигать какие-то конкретные договорённости по конкретным вопросам. Оба они достаточно мудры и опытны, чтобы понимать то, что должны понимать все политики: рано или поздно кому-то придётся «сломать лёд» в американо-российских отношениях. Так почему бы не попробовать сделать это уже сейчас? Это будет непросто и нескоро, но начинать надо. Именно в таком контексте я рассматриваю приглашение Трампа, адресованное Путину, посетить США», — пояснил хорватский эксперт.

По его мнению, в нынешних политических обстоятельствах подобные встречи нужнее не Путину, а Трампу, у которого «масса проблем и дома, и за рубежом». Перед выборами в конгресс, запланированными на ноябрь этого года и способными повлиять на дальнейшую политическую судьбу Трампа, ему необходимы любого рода успехи, как внутри страны, так и на международной арене — и к числу таких «зарубежных побед» американский президент наверняка относит свои переговоры как с Путиным, так и с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном, полагает Метер. «Допускаю, что на будущей встрече Путин и Трамп могут договориться о «реанимации» Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В политике и медиа-пространстве это вызвало бы большой резонанс. Хотя в современных геополитических условиях не имело бы никакого реального значения ни для одной из сторон, поскольку в очагах напряжённости по всему миру все осталось бы по-прежнему», — рассказал он в беседе с корреспондентом HKV.

С момента своего прихода к власти Трамп упорно и целенаправленно подчёркивает «мнимую ядерную опасность», грозящую со всех сторон (Северная Корея, Иран), поэтому подобное соглашение с Путиным нашло бы позитивный отклик у американского электората, уверен аналитик. По его мнению, в Америке это восприняли бы так, что Трамп «отвёл от нас северокорейскую «опасность», активно борется с «опасным» Ираном и договорился с «агрессивным» Путиным — то есть, сделал всё, что не удалось предыдущей администрации». Естественно, оппоненты Трампа в США прекрасно всё это осознают и начинают нервничать. Именно поэтому после Хельсинки оппозиция принялась ещё сильнее критиковать Трампа за сотрудничество с «враждебной» Россией, которая «вмешивается в американские выборы», хотя на деле это совершенно не так, отметил хорватский эксперт.

Кроме того, Трампа уже практически открыто обвиняют в «предательстве национальных интересов», а некоторые конгрессмены заходят так далеко, что откровенно призывают американскую армию устроить путч против «верховного главнокомандующего-предателя», констатирует Метер в интервью HKV: «Кажется, эта побеждённая либерально-демократическая клика в Вашингтоне действительно предпочла бы вступить в войну с Россией только для того, чтобы доказать вину Трампа и смыть тот «позор», которым она покрыла себя после неожиданного и сокрушительного поражения на выборах 2016 года. От них она все ещё не оправилась. Теперь же либерально-демократической клике грозит поражение на выборах в конгресс, несмотря на колоссальные усилия медиа-машины, направленные против Трампа».

В то же время Трамп выступает на мировой арене против Брюсселя, поскольку не хочет видеть Евросоюз самостоятельным мировым игроком, отмечает хорватский аналитик: «По мнению президента США, ЕС должен остаться в американской сфере влияния в будущем геополитическом устройстве мира. А на глобальном уровне Трамп допускает существование только «треугольника» США — Россия — Китай. В условиях американского доминирования, разумеется. Поэтому по мере необходимости Трамп будет договариваться с отдельным европейскими государствами, тем самым мешая попыткам Брюсселя изображать из себя сильного игрока».

Сильный и единый Европейский союз мешает США, в особенности американским экономическим интересам, которым ЕС все успешнее составляет совершенно нежелательную конкуренцию, поясняет Метер. По его мнению, Евросоюз обладает огромным человеческим, экономическим и финансовым потенциалом, высокими технологиями и высокообразованной рабочей силой — то есть, всеми важнейшими предпосылками для позиционирования себя как мировой геополитической и экономической державы. Кроме того, Евросоюз (в отличие от континентально изолированных США) географически связан с интенсивно развивающимися и обладающими большим потенциалом регионами, начиная с Африки и Ближнего Востока и заканчивая Азией. Однако у Брюсселя нет одного, возможно самого важного, элемента: энергии, а также внутреннего национального, языкового и культурного единства, подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом HKV: «Европейский союз — это гибрид, результат «искусственного оплодотворения», а не природного и исторического процесса зарождения и формирования народов и государств. Тем, что ЕС по образцу СССР проводит политику «переплавки» народов, отказа от собственных корней, уходящих в христианскую веру (я уже не говорю о разорительной для граждан финансовой и экономической политике ЕС), он только приближает свой неминуемый распад в том виде, в каком существует сейчас».

Европейский союз как таковой является «слабейшим звеном» в цепи основных мировых игроков современности, а искусственно раздутый кризис между Западом и Россией даёт для Вашингтона идеальное основание творить с ЕС всё, что угодно, предупреждает Метер: «У Евросоюза нет собственной армии, и её формирование находится на «эмбриональной» стадии. Поэтому НАТО, как единственный общий и институализированный оборонный элемент внутри ЕС, одновременно является и главным средством, который США используют для наблюдения за европейскими процессами в сфере безопасности. При необходимости США посредством НАТО влияют на эти процессы, а также достигают собственных внешнеполитических целей. Европейский Союз на самом деле является заложником США».

Недавняя «торговая война», которую Трамп начал против ЕС, носит показной характер и не продлится долго, в отличие от такой же «войны» с Китаем, уверен эксперт. По его мнению, Трамп использует эту торговую войну, чтобы «дисциплинировать» Европейский союз и указать каждому его место. Однако необходимо иметь в виду, что в это «судьбоносное геополитическое время» Евросоюз в первую очередь представляет интересы Франции и Германии, поясняет Метер. Поэтому не исключено, что эти страны по-настоящему выступят резко против Вашингтона в некоторых ключевых вопросах, от которых зависит, насколько в будущем они будут независимы во внешнеполитическом и экономическом отношении — но сделают это посредством Брюсселя, чтобы представить это внешне как «объединённые усилия». Речь идёт о двух важнейших элементах: договоре об иранской ядерной программе, которая является «лакмусовой бумажкой» для самостоятельности ЕС (однажды Брюссель уже был принуждён публично отказаться от введения антитурецких санкций, хотя это было не в его интересах), и газопровод «Северный поток — 2», подчеркнул аналитик в интервью HKV.

По его мнению, утверждения о том, что этот совместный проект с Россией «выгоден только Германии», являются ошибочными: как минимум, в политическом смысле он важен и для Франции, и для Австрии, и для Италии, а также для других стран. «Если Европейский союз хочет быть самостоятельным игроком, он не должен позволять, чтобы его энергетическую политику определяли США, чтобы они диктовали ему, что делать, а что нет», — считает Метер. Европе уже недостаёт энергоресурсов, и потребность в них только возрастёт, учитывая, что в ближайшие десять лет Франция и Германия закроют свои АЭС, Нидерланды из-за экологических соображений прекратят добычу на своём крупнейшем газовом месторождении, Норвегия (хотя она и не член ЕС) в лучшем случае сможет сохранить нынешние объёмы добываемого газа, и так далее. А ведь технический прогресс и индустриальное развитие постоянно требует дополнительной энергии, отмечает хорватский эксперт. Он считает, что в реальности остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» вряд ли удастся, и американская сторона прекрасно это осознаёт.

Однако в отношении сделки с Тегераном сложнее делать прогнозы. Вполне вероятно, что в этом вопросе Евросоюзу придётся пойти на уступки, допускает Метер: «Я не уверен, сумеет ли ЕС не уступить Вашингтону, угрожающему санкциями из-за договора с Ираном. Существуют большие риски для европейских, прежде всего энергетических, компаний, которые намного больше работают на американском, чем на иранском рынке, каким бы он ни был привлекательным и чрезвычайно перспективным». При этом Брюссель может понести не только инвестиционные убытки, учитывая, что Евросоюз является крупным импортёром качественной иранской нефти. Из-за угроз США её поставки могут остановиться уже в ноябре, а новые поставщики и приемлемые цены ещё не найдены, напоминает эксперт. «На ветер будут пущены все дивиденды, от которых ЕС придётся отречься. И рано или поздно их получит кто-то третий», — заключил хорватский аналитик в беседе с корреспондентом HKV.