Антироссийская истерия взяла в американской внешней политике верх над национальными интересами государства, уверен обозреватель Fox News Джон Дейл Гровер. При всех угрозах, исходящих от Москвы, необходимо помнить, что эта ядерная держава — геополитический соперник США, с которым необходимо сосуществовать, пишет журналист. По его мнению, США должны найти способ «сдерживать» Россию, одновременно не ухудшая двусторонние отношения.

По убеждению обозревателя Fox News Джона Дейла Гровера, «антироссийская истерия» взяла верх над национальными интересами в качестве основы американской внешней политики по отношению к России. «И это большая ошибка», — уверен автор.

По его словам, «страх и ненависть» ко всему русскому превратились в сегодняшней Америке в настоящую «лихорадку». Эмоции и беспокойство из-за «вмешательства Москвы» в американские выборы так велики, что многие утверждают о необходимости второй холодной войны с целью смещения Владимира Путина с поста президента.

Одним из последствий антироссийских настроений стало введение администрацией Трампа новых экономических санкций в отношении Москвы в ответ на предполагаемое использование нервно-паралитического вещества в Солсбери.

Как напоминает автор статьи, новые ограничительные меры были введены в соответствии с законом 1991 года, согласно которому США имеют право вводить санкции в отношении государств, ответственных за применение химического или биологического оружия. При этом, новые санции имеют важное отличие от действовавших ранее: в случае отказа Москвы предоставить «надёжные гарантии» неприменения химического и биологического оружия или допустить на свои объекты международных инспекторов, Вашингтон обещает ввести дополнительные меры. В результате, запрет может быть наложен почти на любые торговые отношения между Россией и США, поясняет журналист.

При этом, хотя «факт российского вмешательства в американские выборы 2016 года не подлежит сомнению», Россия остаётся ядерной державой, а Владимир Путин — геополитическим соперником Дональда Трампа и «очень умным тактиком», замечает автор статьи. «Он не друг Америки , но он и не прямая угроза национальной безопасности, которая должна быть уничтожена любой ценой», — уверен обозреватель. В конце концов, Советский Союз, Китай Мао Цзэдуна или Вьетнам в своё время тоже были «неприятны» США, однако в конечном итоге Америка научилась сосуществовать с ними.

Вот почему политика Соединённых Штатов по отношению к Росси должна основываться на здравом смысле и учитыватькак угрозы, исходящие от Москвы, так и риски различных ответов на них, полагает Гровер. «Политика Вашингтона должна основываться на национальных интересах, а не желании причинить как можно больше вреда России», — уверен журналист.

По убеждению обозревателя, секрет отношений с ядерными державами состоит в том, чтобы «сдерживать» их и при этом не «загонять в угол». С этой точки зрения, нетерпимость к вмешательству в выборы и требования к членам НАТО , касательно повышения их обороноспособности, вполне обоснованы. Однако, в то же время, Вашингтон должен работать над снятием напряжённости в отношениях с Россией, уверен автор.

«Важно признать как американские, так и российские ключевые интересы в области суверенитета и безопасности, поскольку они помогают двум великим державами избегать перехода красной черты», — полагает Гровер. С этой точки зрения, расширение НАТО и принятие в него Македонии — плохая стратегия, поскольку она не учитывает историческую роль Балкан как «пороховой бочки» Европы.

Именно об этом, по мнению автора, должны был заявить Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки: «Президент Трамп должен был настоять на том, что он всегда будет преследовать интересы Соединённых Штатов, и, в случае, если они пересекутся с российскими, две страны попытаются работать вместе». Вместо этого, хотя глава Белого дома и колебался по вопросу введения предыдущего витка санкций, его администрация «в общих чертах положила начало политике, противоречащей интересам России». Примеры этой политики: выдворение российских дипломатов, предполагаемое убийство двухсот российских военных американскими бомбами в Сирии, обучение украинских солдат и поставка на Украину ракетных комплексов Javelin — на что не решался Обама.

Тем временем, Россия не представляет столь серьёзной угрозы для США, как Китай и не требует от Вашингтона «отпора по всем фронтам» , уверен автор. У Соединённых Штатов нет необходимости принимать в НАТО всех до единого бывших российских сателлитов и расширять альянс до бесконечности.

В этой связи непонятно, какой эффект, помимо наказания, могут произвести новые санкции, замечает журналист. Действительно, экономические ограничения могут ослабить Россию и «отвлечь Путина от краткосрочного военного авантюризма», однако они также навредят попыткам сотрудничества с Россией по иранскому вопросу или вопросу контроля над вооружениями.

По убеждению журналиста, санкции работают лучше в качестве угрозы и «инструмента сдерживания» , а не в качестве наказания очередной страны за действия «которые не нравятся Америке».

По мнению обозревателя Fox News, предостеречь Россию от вмешательства в американские интересы и использования биологического оружия в странах НАТО, одновременно не ухудшая двусторонние отношения, возможно. «Секрет в том, чтобы президент и конгресс могли работать вместе, и это стало приоритетом», — заключает автор.