Обозреватель Fox: антироссийская истерия противоречит национальным интересам США
По убеждению обозревателя Fox News Джона Дейла Гровера, «антироссийская истерия» взяла верх над национальными интересами в качестве основы американской внешней политики по отношению к России. «И это большая ошибка», — уверен автор.
По его словам, «страх и ненависть» ко всему русскому превратились в сегодняшней Америке в настоящую «лихорадку». Эмоции и беспокойство из-за «вмешательства Москвы» в американские выборы так велики, что многие утверждают о необходимости второй холодной войны с целью смещения Владимира Путина с поста президента.
Одним из последствий антироссийских настроений стало введение администрацией Трампа новых экономических санкций в отношении Москвы в ответ на предполагаемое использование нервно-паралитического вещества в Солсбери.
Как напоминает автор статьи, новые ограничительные меры были введены в соответствии с законом 1991 года, согласно которому США имеют право вводить санкции в отношении государств, ответственных за применение химического или биологического оружия. При этом, новые санции имеют важное отличие от действовавших ранее: в случае отказа Москвы предоставить «надёжные гарантии» неприменения химического и биологического оружия или допустить на свои объекты международных инспекторов, Вашингтон обещает ввести дополнительные меры. В результате, запрет может быть наложен почти на любые торговые отношения между Россией и США, поясняет журналист.
При этом, хотя «факт российского вмешательства в американские выборы 2016 года не подлежит сомнению», Россия остаётся ядерной державой, а Владимир Путин — геополитическим соперником Дональда Трампа и «очень умным тактиком», замечает автор статьи. «Он не друг Америки , но он и не прямая угроза национальной безопасности, которая должна быть уничтожена любой ценой», — уверен обозреватель. В конце концов, Советский Союз, Китай Мао Цзэдуна или Вьетнам в своё время тоже были «неприятны» США, однако в конечном итоге Америка научилась сосуществовать с ними.
Вот почему политика Соединённых Штатов по отношению к Росси должна основываться на здравом смысле и учитыватькак угрозы, исходящие от Москвы, так и риски различных ответов на них, полагает Гровер. «Политика Вашингтона должна основываться на национальных интересах, а не желании причинить как можно больше вреда России», — уверен журналист.
По убеждению обозревателя, секрет отношений с ядерными державами состоит в том, чтобы «сдерживать» их и при этом не «загонять в угол». С этой точки зрения, нетерпимость к вмешательству в выборы и требования к членам НАТО , касательно повышения их обороноспособности, вполне обоснованы. Однако, в то же время, Вашингтон должен работать над снятием напряжённости в отношениях с Россией, уверен автор.
«Важно признать как американские, так и российские ключевые интересы в области суверенитета и безопасности, поскольку они помогают двум великим державами избегать перехода красной черты», — полагает Гровер. С этой точки зрения, расширение НАТО и принятие в него Македонии — плохая стратегия, поскольку она не учитывает историческую роль Балкан как «пороховой бочки» Европы.
Именно об этом, по мнению автора, должны был заявить Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки: «Президент Трамп должен был настоять на том, что он всегда будет преследовать интересы Соединённых Штатов, и, в случае, если они пересекутся с российскими, две страны попытаются работать вместе». Вместо этого, хотя глава Белого дома и колебался по вопросу введения предыдущего витка санкций, его администрация «в общих чертах положила начало политике, противоречащей интересам России». Примеры этой политики: выдворение российских дипломатов, предполагаемое убийство двухсот российских военных американскими бомбами в Сирии, обучение украинских солдат и поставка на Украину ракетных комплексов Javelin — на что не решался Обама.
Тем временем, Россия не представляет столь серьёзной угрозы для США, как Китай и не требует от Вашингтона «отпора по всем фронтам» , уверен автор. У Соединённых Штатов нет необходимости принимать в НАТО всех до единого бывших российских сателлитов и расширять альянс до бесконечности.
В этой связи непонятно, какой эффект, помимо наказания, могут произвести новые санкции, замечает журналист. Действительно, экономические ограничения могут ослабить Россию и «отвлечь Путина от краткосрочного военного авантюризма», однако они также навредят попыткам сотрудничества с Россией по иранскому вопросу или вопросу контроля над вооружениями.
По убеждению журналиста, санкции работают лучше в качестве угрозы и «инструмента сдерживания» , а не в качестве наказания очередной страны за действия «которые не нравятся Америке».
По мнению обозревателя Fox News, предостеречь Россию от вмешательства в американские интересы и использования биологического оружия в странах НАТО, одновременно не ухудшая двусторонние отношения, возможно. «Секрет в том, чтобы президент и конгресс могли работать вместе, и это стало приоритетом», — заключает автор.