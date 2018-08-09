Sky News: санкции США — попытка уравновесить слишком дружеский настрой Трампа

Вероятно, США ввели санкции против России за отравление в Солсбери, после того как на них надавила Великобритания, а, возможно, и предоставила дополнительные данные, считает корреспондент Sky News Диана Магней. С другой стороны, столь жёсткая линия может объясняться стремлением загладить чересчур мягкое поведение Дональда Трампа в отношении России.

Потребовалось пять месяцев для того, чтобы США ввели санкции против России за отравление «Новичком» в Солсбери, которое случилось ранее в этом году. Не более часа назад в российском посольстве в США новые санкции против России назвали «драконовскими» и заявили, что они не основаны ни на каких фактах или доказательствах. Посольство также призвало к открытому и прозрачному расследованию инцидента.

Давайте узнаем подробности. Корреспондент Sky News Диана Магней сегодня утром находится в Москве и выходит с нами на связь. Диана, нам известно, что США выдворили множество российских дипломатов после нападения в Солсбери. Какой будет эффект от этих новых санкций?

ДИАНА МАГНЕЙ, корреспондент Sky News: Эффект будет достаточно серьёзный. Так как США вместе с Великобританией обвинили Россию в том, что она стояла за нападением с использованием «Новичка», это значит, что, согласно законодательному акту США от 1991 года о запрете использования химического или биологического оружия, должно последовать что-то вроде технического расследования, с тем чтобы установить, было ли на самом деле использовано химоружие. И если оно было использовано, санкции вводятся автоматически.

Крайний же срок для введения таких санкций недавно истёк, поэтому интересно, почему санкции вступили в силу именно сейчас. Госдепартамент объяснил это тем, что было достаточно сложно точно определить, что было использовано и каким образом. Возможно, оказывалось также давление со стороны правительства Великобритании, которое, конечно, радостно встретило эти санкции. Возможно, они предоставили США больше данных по расследованию.

С другой стороны, этот шаг также может быть попыткой уравновесить подход, который президент Дональд Трамп избрал по отношению к Владимиру Путину, в особенности то странно заискивающее поведение, которое Трамп демонстрировал на встрече с российским президентом в Хельсинки.

Этот первый пакет санкций, главным образом, касается технологий двойного назначения, экспорта в Россию товаров, потенциально имеющих значимость с точки зрения национальной безопасности. Госдепартамент утверждает, что санкции окажут значительное влияние (на Россию. — ИноТВ). Но что может оказать ещё большее влияние — это то, что за первым может последовать второй пакет санкций, если Россия не выполнит определённые условия, одно из которых — инспекция мест, где хранится или производится химическое оружие. Очень маловероятно, что Россия на это согласится. Но в этом случае через три месяца, ровно когда в США будут проходить промежуточные выборы, вероятно, в силу вступит второй пакет санкций.

На сегодня в Америке распространены опасения, что Владимир Путин нацелился на предстоящие выборы, так что время, выбранное для возможного введения второго пакета санкций, отчасти может быть связано с этими опасениями. Но кроме того, это свидетельствует о несостыковке между тем, как администрация США на самом деле достаточно жёстко действует в отношении России, и тем, как странно президент Трамп относится к Владимиру Путину. Так, например, на этой неделе сюда приехал американский сенатор, который привёз письмо Трампа российскому президенту, призывающее к более активному взаимодействию.

Спасибо, Диана.

Дата выхода в эфир 09 августа 2018 года.