CNN: Госдеп объявил новые санкции против России за отравление Скрипалей

Госдепартамент США анонсировал новые ограничительные меры против России в связи с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает CNN. Как отмечает телеканал, американские власти впервые обвинили Москву в нарушение международного закона о запрете химического и биологического оружия.

А теперь к срочным новостям. Госдепартамент США только что анонсировал новые санкции против России в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Ведомство обвиняет Кремль в атаке с применением «Новичка» на Скрипаля и его дочь в Англии, называя случившееся покушением на убийство. Санкции должны вступить в действие через пару недель.

С нами на связи из Вашингтона корреспондент CNN Элис Лэботт. Элис, что нам известно об этих санкциях?

ЭЛИС ЛЭББОТ, корреспондент-международник CNN: Что же, Кларисса, это один из первых случаев, точнее первый подобный случай, когда США официально постановили, что Россия несёт ответственность за то апрельское нападение на Сергея Скрипаля и его дочь с применением отравляющего вещества «Новичок».

Вы помните, тогда в апреле США ввели санкции против восьми российских компаний, включая производителя оружия, и ряда людей в окружении Путина, связанных, как подозревается, с использованием Россией «Новичка» при отравлении Скрипалей.

Но власти США впервые заявляют, что в соответствии с «Законом о запрещении и уничтожении химического и биологического оружия» от 1991 года они постановили, что правительство Российской Федерации использовало химическое или биологическое оружие, нарушив международный закон.

Они не говорят, какими конкретно будут эти наказания. Но, разумеется, нарушение этого очень важного (закона. — ИноТВ) о химическом и биологическом оружии приведёт к усилению санкций против России в период очень напряжённых российско-американских отношений.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 августа 2018 года.