Euronews: Кремль сожалеет о смерти британки и предупреждает Европу об опасности отравлений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи со смертью женщины, отравленной нервно-паралитическим веществом в Великобритании, и предупредил, что повторение подобных случаев опасно для всех европейцев. А представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин предположил, что этот инцидент был заранее спланирован, чтобы навредить России, передаёт Euronews.

Кремль выразил сожаление в связи со смертью британки, скончавшейся после отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, повторение подобных случаев опасно не только для британцев, но и для всех европейцев.

Он также отметил:

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента России: Неизвестно о том, чтобы кто-то упоминал Россию всуе на фоне этого второго происшествия. Нам неизвестно о том, что Россия как-то упоминалась или кем-то каким-то образом ассоциировалась с этим. Но полагаем, что в любом случае это было бы достаточно абсурдным.

Ранее в интервью газете «Известия» постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин назвал «голословными обвинениями» заявление главы МВД Великобритании о том, что другой правдоподобной версии отравления в Эймсбери, кроме как причастности Москвы, не существует. Шульгин заявил, что это отравление могло быть спланировано и преднамеренно организовано для дестабилизации международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России.

Дата выхода в эфир 09 июля 2018 года.