Глава оборонного ведомства Британии Гэвин Уильямсон обвинил Россию в гибели женщины, которая отравилась нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери, сообщает Financial Times. Это обвинение, как указывает издание, стало очередным витком словесной войны между Лондоном и Москвой в связи с делом Скрипалей.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в смерти британки, которая, вероятно, случайно попала под действие нервно-паралитического вещества, сброшенного после попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, пишет Financial Times.
Глава оборонного ведомства, выступая перед британскими парламентариями, заявил: простая реальность заключается в том, что Россия совершила «на британской земле атаку, которая повлекла за собой смерть британского гражданина».
Это заявление Уильямсона стало очередным витком обострения словесной войны между Лондоном и Москвой в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Инцидент произошёл в марте этого года в Солсбери, напоминает издание.
44-летняя Дон Стёрджесс умерла в это воскресенье, через неделю после того, как в городе Эймсбери её состояние здоровья резко ухудшилось. После смерти британки было открыто дело об убийстве.
Хотя чиновники британского правительства заявили, что Уильямсон зашёл слишком далеко, обвинив Россию в смерти Стёрджесс, однако в том случае, если Лондон всё же припишет это убийство Кремлю, Великобритании придётся бороться с дипломатическими последствиями этого шага, говорится в статье.
Как напоминает Financial Times, в марте этого года более 20 стран Запада выказали Британии поддержку, выслав со своей территории более 150 российских дипломатов. Россия, которая отвергает причастность к попытке убийства Скрипалей, отреагировала на это выдворением такого же числа иностранных дипломатов.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.