Глава оборонного ведомства Британии Гэвин Уильямсон обвинил Россию в гибели женщины, которая отравилась нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери, сообщает Financial Times. Это обвинение, как указывает издание, стало очередным витком словесной войны между Лондоном и Москвой в связи с делом Скрипалей.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в смерти британки, которая, вероятно, случайно попала под действие нервно-паралитического вещества, сброшенного после попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, пишет Financial Times.

Глава оборонного ведомства, выступая перед британскими парламентариями, заявил: простая реальность заключается в том, что Россия совершила «на британской земле атаку, которая повлекла за собой смерть британского гражданина».

Это заявление Уильямсона стало очередным витком обострения словесной войны между Лондоном и Москвой в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Инцидент произошёл в марте этого года в Солсбери, напоминает издание.

44-летняя Дон Стёрджесс умерла в это воскресенье, через неделю после того, как в городе Эймсбери её состояние здоровья резко ухудшилось. После смерти британки было открыто дело об убийстве.

Хотя чиновники британского правительства заявили, что Уильямсон зашёл слишком далеко, обвинив Россию в смерти Стёрджесс, однако в том случае, если Лондон всё же припишет это убийство Кремлю, Великобритании придётся бороться с дипломатическими последствиями этого шага, говорится в статье.



Как напоминает Financial Times, в марте этого года более 20 стран Запада выказали Британии поддержку, выслав со своей территории более 150 российских дипломатов. Россия, которая отвергает причастность к попытке убийства Скрипалей, отреагировала на это выдворением такого же числа иностранных дипломатов.