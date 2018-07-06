Обозреватель Guardian: Лондон винит Москву в «новичковом болоте» — но доказательств у него нет

Самый очевидный мотив покушений в Солсбери и Эймсбери — стремление очернить Владимира Путина, пишет для The Guardian Саймон Дженкинс. По мнению журналиста, полное отсутствие у Лондона улик, указывающих на причастность Москвы к этому делу, совсем не мешает британским министрам выдвигать обвинения и призывать Россию к ответу.

«Похоже, что я остался последним живым человеком, не знающим, кто отравил четырёх человек в Уилтшире. Мне говорят, что только у русских был доступ к яду, известному как «Новичок», — хотя в британской исследовательской лаборатории «Портон-Даун», расположенной в зловещей близости от места происшествия, явно много о нём знают. В любом случае, повторюсь ещё раз: я ничего не знаю. Думаю, что можно понять, почему Кремль мог желать смерти такому человеку, как бывший шпион Сергей Скрипаль, и его дочери... Но зачем столько медлить и зачем делать это во время подготовки к такому политизированному событию, как ЧМ в России?» — задаётся вопросом на страницах The Guardian Саймон Дженкинс.



Прошло уже четыре месяца с момента преступления, однако Скрипали по-прежнему отрезаны от всего мира и находятся в «секретном убежище». В то же время Тереза Мэй постоянно обвиняет Россию: она назвала инцидент в Солсбери «вопиющим и отвратительным», а МI5 отметила «грубейшие нарушения международного права». «Однако, когда никто ничего не знает, я не вижу дипломатической или какой-то другой выгоды в необоснованных суждениях по этому делу», — подчёркивает автор.



Что же касается инцидента в Эймсбери, то здесь ситуация ещё запутаннее — она больше смахивает на какую-то «весёлую беспечность». «Эта пара что, прихватила химический агент с первого места преступления, в восьми милях от Эймсбери? Было ли новое отравление попыткой отвлечь внимание от предыдущего? Или же это хитроумный план, призванный показать, что «Новичок» можно достать на любом углу у местного приятеля-дилера? Или же у одной из жертв, Чарли Роули, есть друзья в «Портон-Дауне»? Кто знает?» — гадает Дженкинс.



«Учитывая, что у меня нет никаких ответов на эти вопросы, я не вижу причин пасовать перед лицом политики устрашения. Я могу открывать свою парадную дверь и не мыть после этого руки. Я могу без опаски посещать Уилтшир и с восторгом рассматривать шпиль Солсберийского Собора. Я могу восхищаться останками лучника из Эймсбери времён бронзового века… Где нет знаний, спасение в невежестве», — продолжает автор.



По мнению журналиста, это утверждение, судя по всему, не касается британских министров, для которых незнание не является достаточным основанием для молчания. В частности, министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что «российскому государству пора уже объяснить, что же именно произошло». Однако учитывая, что Москва упорно отрицает, что имеет отношение к делу, трудно представить, каким образом Россия может что-то «объяснить».



По всей видимости, за три месяца с момента покушения на Скрипалей министры могли представить какие-то доказательства, подтверждающие обвинения. «Я не знаю, какие у Кремля могут быть причины для совершения убийства на территории иностранного государства во время подготовки — не говоря уже о проведении — спортивного события, которое имеет колоссальное шовинистическое значение для России», — пишет журналист.



«Самой очевидной причиной для этих атак, вне всяких сомнений, могла быть попытка очернить президента России Владимира Путина, осуществлённая скорее его врагами, чем друзьями и сотрудниками. Но повторюсь: мы ничего не знаем», — подчёркивает Дженкинс.



На данный момент, продолжает автор, мы видим лишь, что все эти события используются в качестве инструмента новой международной политики. Мы видим поспешные суждения, заданные новостной повесткой дня. Мы видим, как убийства и теракты используются для получения политического преимущества. Соцсети и фейковые новости используются в качестве оружия. То же самое касается и спортивных мероприятий.



Последний пункт наиболее показателен. Говорить, что «политике нет места в спорте» — всё равно что требовать ликвидации коррупции и мошенничества. Сама фраза «международный спорт» просто сочится политикой. Как сказал бы военный теоретик Карл Клаузевиц, подобные мероприятия — это продолжение войны другими методами.



Однако из этого положения есть выход. Пока мы продираемся через «новичковое болото» без единой улики на руках, к этим происшествиям нужно относиться как к преступлениям местного значения. Их следует отделить от большой политики и спорта. Этим делом должна заниматься Уилтширская полиция и её советники, подчёркивает Дженкинс.



«Если в конечном счёте ничто не будет указывать на причастность Москвы к этим отравлениям, тем в больших дураках останутся политики. Если эти отравления действительно были частью заговора России, то время выразить оправданную злость настанет после предъявления доказательств. Пока этого не произойдёт, я бы посоветовал заняться теннисом», — подводит итог Саймон Дженкинс.