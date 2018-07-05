Sky News: британское правительство не спешит обвинить Россию в новом отравлении

В полиции Великобритании заявили, что два человека, которые почувствовали себя плохо в Эймсбери, на самом деле отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок», от которого тремя месяцами ранее пострадали Сергей и Юлия Скрипаль. Однако, как отмечает корреспондент Sky News, Лондон пока не спешит обвинять в этом Россию, ведь отношения с ней и без того хрупкие и напряжённые.

Рядом со мной находится наш корреспондент по вопросам безопасности и обороны Алистер Банколл. Россию неизбежно свяжут с этим вторым отравлением. Однако власти очень осторожны и пока о России не упоминают. Почему?

АЛИСТЕР БАНКОЛЛ, корреспондент Sky News: Мне кажется, что эта связь выглядит всё более и более тесной. Ведь теперь, когда опознали «Новичок», мы возвращаемся к ситуации, которая три месяца назад развернулась вокруг Скрипалей и происхождения «Новичка» как опасного химического оружия, нервно-паралитического вещества, разработанного в России в советские времена. Так что на этом пока всё, эти связи можно обозначить.

Власти ведут себя осторожно, как мне кажется, просто потому, что с Россией сейчас очень хрупкие, напряжённые отношения на Западе. Уверен, что они, как и в прошлый раз, хотят убедиться, что смогут довести это дело до конца очень аккуратно и собрать все доводы, если понадобится.

Так что будет очень интересно, как отреагирует правительство. На следующей неделе все лидеры НАТО встречаются в Брюсселе на саммите альянса. Там будут и Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Тереза Мэй. Так что если нужна какая-то дипломатическая форма для обсуждения дальнейших действий, то это, может быть, как раз такая возможность.

Но, как и в прошлый раз, они хотят представить по-настоящему крепкий пакет доказательств. Но отличие нынешней ситуации от Скрипалей в том, что, похоже, это не было намеренным покушением на убийство бывшего российского агента, который переметнулся к Великобритании. На данный момент кажется, что они случайно вступили в контакт с ядом.

Спасибо. Алистер следит за развитием ситуации в Солсбери.

Дата выхода в эфир 05 июля 2018 года.