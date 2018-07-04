Sky News: британская полиция сообщила об отравлении ещё двух человек близ Солсбери

Полиция графства Уилтшир сообщила о потенциальной попытке отравления двух человек неподалёку от Солсбери, передаёт Sky News. Пострадавшие на данный момент находятся в критическом состоянии в той же больнице, где проходили лечение Сергей и Юлия Скрипаль.
Этим утром полиция Уилтшира объявила о крупном происшествии: у себя дома были найдены два человека в критическом состоянии. Сообщается, что они могли быть отравлены неизвестным веществом. Оба пострадавших — мужчина и женщина — сейчас находятся в той же больнице, где ранее в этом году проходили лечение Сергей и Юлия Скрипаль. Инцидент произошёл в субботу в Эймсбери — это город на юго-западе Англии к северу от Солсбери.
Служба неотложной помощи прибыла на вызов на Магглтон-роуд. Предполагается, что воздействию неизвестного вещества подверглось два человека. Эти люди сейчас находятся в окружной больнице Солсбери. Некоторые места в Эймсбери, а также в Солсбери уже оцеплены.
С нами на связь выходит корреспондент Sky News Ребекка Уильямс, которая находится перед окружной больницей в Солсбери, куда доставили этих людей. Ребекка, что же там произошло?
РЕБЕККА УИЛЬЯМС, корреспондент Sky News: Да, (британская полиция. — ИноТВ) заявила о крупном происшествии, которое произошло в субботу вечером. Служба неотложной помощи получила вызов в дом в Эймсбери в девяти милях от Солсбери. Пострадавших доставили в окружную больницу Солсбери.
Поначалу они решили, что пара, возможно, стала жертвой плохой партии героина или крэк-кокаина. Однако теперь не исключается возможность того, что они подверглись воздействию некоего неизвестного вещества. Как в Эйнсбери, так и в Солсбери, в местах, которые посещала эта пара до происшествия, установлены кордоны. В список таких мест входит в том числе и Баптистский центр.
Как я уже упомянула, начато расследование — как мне кажется, на данный момент это всего лишь мера предосторожности, так как Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились нервно-паралитическим газом «Новичок» всего лишь четыре месяца назад. Это событие, разумеется, оказалось на первой полосе мировых СМИ и вызвало сильный интерес миллионов людей. Так что в последние месяцы Солсбери привлёк много внимания.
Однако, как мне кажется, на данный момент речь идёт о мере предосторожности. Расследованием заведует Уилтширская полиция. Сейчас там утверждают, что не знают, идёт ли в данном случае речь о преступлении. Управление здравоохранения Англии также не осталось в стороне, и я хочу процитировать опубликованное им ночью заявление: «На основе предыдущего числа жертв текущая оценка управления такова: по всей видимости, серьёзной угрозы здоровью населения нет. Мы будем следить за развитием ситуации и поступлением новой информации».
Новости о случившемся появились где-то в два часа ночи, после того как полиция опубликовала своё заявление. Как я уже говорила, пострадавшие на данный момент проходят лечение в больнице за моей спиной — она уже снискала известность в последние месяцы. Речь идёт об окружной больнице Солсбери. Без всяких сомнений, мы будем сообщать новую информацию в течение дня, причём не только от полиции, но и от медицинских служб.
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