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Sun: британские полицейские заговорили о большом прорыве в деле Скрипалей

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Источники The Sun в Скотленд-Ярде сообщили, что британские полицейские вычислили двух подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В ведомстве полагают, что потенциальные преступники покинули Великобританию в течение суток после содеянного. Это «большой прорыв» в расследовании, считают полисмены.
Sun: британские полицейские заговорили о большом прорыве в деле Скрипалей
Reuters

Скотленд-Ярд считает, что покушение в Солсбери с применением отравляющего газа на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию осуществили два человека, сообщает The Sun. На следующее утро подозреваемые якобы покинули Великобританию.

Как полагают британские полицейские, уверенные, что после нескольких недель упорной работы добились «большого прорыва», организаторы покушения, состоявшегося 4 марта, сейчас находятся в России «под защитой президента Владимира Путина». Следствие сосредоточило свои усилия на «по крайней мере двух» подозреваемых, которые «почти наверняка располагают близкими связями с Россией».

Ссылаясь на свои источники, британский таблоид пишет, что следователи намерены привлечь к ответственности виновных в преступлении. «Разумеется, поскольку они уже не находятся в Великобритании, это куда сложнее». Впрочем, вероятность того, что Скотленд-Ярд сделает какое-то официальное заявление в ближайшие дни, крайне мала.

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источник
Sun Великобритания Европа
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