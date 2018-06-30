Channel 4 News: Лавров назвал дело Скрипалей «политически выгодным» для Лондона

В интервью Channel 4 News министр иностранных дел России предположил, что власти Великобритании могли намеренно скрыть улики по отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По словам Сергея Лаврова, этот инцидент позволил Лондону определять политику ЕС в отношении Москвы.

ОЗХО также занималась расследованием так называемого дела Скрипалей. Хочу спросить, считаете ли вы, что отравление нервно-паралитическим газом бывшего шпиона, его дочь и полицейского на улице британского города — поступок здравомыслящего государства?

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Здравомыслящего государства? Отнюдь. Это преступление, серьёзное преступление. И с самого начала мы предлагали провести совместное расследование, поскольку это наши граждане, по крайней мере, дочь Скрипаля является гражданкой России, а у самого Скрипаля, кажется, двойное гражданство — России и Великобритании.

С самого начала мы предлагали совместно расследовать этот инцидент. Мы задавали множество вопросов, даже вопросы, касающиеся процедур Конвенции о запрещении химического оружия. В ответ нам сказали, что британская сторона не хочет нас слушать. Потому что от нас требуется только одно — сказать, сделал ли это Путин или же он потерял контроль над теми людьми, кто это осуществил. Это всё, что британцы хотели обсудить с нами.

Нас очень беспокоят противоречия в ситуации со Скрипалями. Нам так и не предоставили консульский доступ к нашим гражданам в нарушение всех международных конвенций о дипломатических и консульских сношениях. Нам не предоставили никакого вразумительного объяснения, почему племяннице Сергея Скрипаля отказывают в получении визы, а ведь она хочет приехать и увидеться со своей двоюродной сестрой. И у нас есть много других вопросов, связанных с самим отравлением.

Но с какой стати британским властям предоставлять доступ к материалам, подключать к расследованию представителей страны, которую подозревают в организации этого покушения?

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Вы знаете, что следствие ещё не закончено. В Скотленд-ярде говорят, что оно продлится ещё несколько месяцев. Борис Джонсон недавно упомянул, что сейчас проводится обеззараживание местности — и это спустя почти несколько месяцев после происшествия.

Пострадавший полицейский чудом исцелился, Скрипали чудом исцелились. Сейчас заговорили о планах снести дом, где они жили, а также дом этого полицейского. Всё это походит на планомерное уничтожение улик. Точно также немедленно увезли скамейки из парка (в Солсбери. — ИноТВ). И, разумеется, видеозаписи, на которых сотрудники полиции или спецслужб осматривают эти скамейки в специальных защитных костюмах, а рядом с ними находятся люди без всякой защиты. Всё это выглядит очень странно.

Господин Лавров, вы обвиняете британское правительство в заметании следов?

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Я этого не исключаю. Пока нам не представляют никакой информации… Вам известно, что за последние годы в Лондоне скончались примерно десять граждан России. И во всех десяти случаях…

По какой причине, как вы считаете?

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Во всех десяти случаях расследование их смерти было засекречено. Мы не понимаем почему. Честно говоря, если вам интересны причины их смерти, как гласит мудрость: ищите кому выгодно. А Великобритания определённо получила политическую выгоду от происходящего.





На самом деле, если задуматься, складывается интересная ситуация: страна, которая собирается выйти из Евросоюза, определяет его политику в отношении России. Можно вспомнить, как британцы носились по столицам всех стран-членов ЕС и убеждали, что они должны выдворить российских дипломатов. И так они и поступили. Большинство так и сделали, некоторые не стали.





Впоследствии мы в частных беседах спрашивали у тех, кто присоединился к этой британской акции, были ли им предъявлены какие-то доказательства, помимо публичных заявлений Лондона. Нам сказали, что нет. Но, по их словам, им пообещали, что позднее, по мере продвижения расследования, им предоставят больше фактов.

Но вы сказали «ищи, кому выгодно»…

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: По-вашему, это нормально?

Но вы сказали «ищи, кому выгодно». А многие на Западе считают, что России выгоден хаос. Будь то брексит, покушение на Скрипалей или избрание Трампа президентом…

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Вы забыли про Каталонию, Каталонию забыли.

Давайте пока забудем про Каталонию…

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Кроме того, вы забыли упомянуть выборы, которые скоро пройдут в Швеции. Их премьер-министр тоже сказал…

Мы обсудим это позже. Но хаос…

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Македония, Черногория…

Хорошо. Скажите мне, выгоден ли России хаос, как считают некоторые на Западе?

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Необходимо учитывать историческую привязку, хронологию событий. Вы хотите сказать, что России выгоден хаос за пару недель до президентских выборов и за несколько месяцев до начала чемпионата мира по футболу? Как вы сами считаете?

Мне интересно, что скажете вы. России выгоден хаос? Хаос во всём мире.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Я хочу прояснить вопрос. Выгоден ли России хаос за пару недель до президентских выборов и за пару месяцев до чемпионата мира? Вопрос в этом?

Но вы же говорили о новом мировом порядке, который, как Вы надеетесь, Россия поможет сформировать. Ведь новый миропорядок намного легче строить, если в ЕС царит хаос, а Россия выступает в роли арбитра на Ближнем Востоке и заправляет в Сирии. России это потенциально выгодно.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Нет, это совершенно не так. Это совершенно неверная интерпретация моих слов. Я не говорил, что Россия претендует на то, чтобы сформировать новый мировой порядок.

Но помогать при его формировании.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Я сказал, что Россия должна быть одним из игроков и на равных обсуждать, как использовать объективные реалии многополярного мира, формирующегося на наших глазах, приемлемым для всех образом. Вот, что я сказал. А у тех, кто определяет на Западе политику русофобии, прямо противоположные интересы. Они стремятся наказать Россию, понизить её в статусе…

Почему, как вы думаете?

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Потому что утрачивать длившееся полтысячелетия господство на международной арене очень болезненно. Если говорить коротко. Причём это не критика, а констатация факта. Я понимаю чувства людей, которые когда-то господствовали в Индии, в Африке, в Азии и других частях света, теперь осознают, что их время прошло.

Дата выхода в эфир 29 июня 2018 года.