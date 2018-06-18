NYT: жители Солсбери засомневались, что Россия причастна к отравлению Скрипалей

Некоторые жители Солсбери, где были отравлены бывший двойной агент Скрипаль и его дочь, стали сомневаться в версии британских властей, что к этому причастна Россия, пишет New York Times. У них накопилось много вопросов, но Лондон не даёт на них ответов и хранит молчание, отмечает автор статьи.

Солсбери — маленький консервативный английский город, но далеко не все там верят британскому правительству, которое утверждает, что это Россия отравила бывшего агента Скрипаля и его дочь, пишет New York Times.

Так, например, местная жительница Лиза Кэри считает, что Путин, которого Лондон обвиняет, никогда не стал бы заказывать убийство накануне выборов или чемпионата мира. Путин «не глупый человек», приводит издание её слова: если бы он хотел кого-то убить, то они были бы уже мертвы. «Кто-то его подставил», — считает она.

В первые дни после новости об отравлении Скрипалей британское правительство, казалось, побеждало в пиар-войне. Данные соцопроса, проведённого 3 апреля, говорят о том, что трое из четырёх британцев были относительно уверены, что Россия причастна к произошедшему. А затем Великобритания утратила контроль над информацией. Тогда как британские власти ничего не рассказывали о ходе следствия, российские издания предлагали альтернативные версии вроде того, что это сам Лондон заказал отравление Скрипалей, чтобы отвлечь внимание от брексита.

Жители Солсбери тоже удивляются, что Россия высказывает версии, а британское правительство ни на что не отвечает. В большинстве своём они верят объяснениям Лондона, но есть и те, кто указывает на большое число вопросов без ответа.

Так, многие озабочены тем, где и в каком состоянии сейчас находится полицейский, который пострадал от нервно-паралитического газа, когда пытался помочь Скрипалям. С тех пор, как его выписали из больницы, он не появлялся на виду. Другие вопрошают, что стало с утками, которые собирались у того места, где Скрипали упали. Есть подозрения, что их тихо уничтожили, хотя власти говорят, что они просто мигрировали. Кто-то интересуется, почему из всех мест, которые посещали Скрипали в тот день, одни были закрыты для людей, а другие — нет.

Некоторые местные жители отмечают, что у них складывается ощущение, что им навязывают то, что к этому причастна Россия, но в этом сценарии будто чего-то не хватает. Впрочем, они всё же в меньшинстве: жители Солсбери не задают вопросов, они привыкли верить тому, что им говорят.

Хотя в целом доверие британцев к своим институтам сокращается ещё после войны в Ираке. А Россия в данной ситуации сделала всё возможное, чтобы ещё больше подорвать доверие британцев к своим властям. Так, Кремль взял себе целью угнетённые слои населения и капитализировал молчание западных следователей, заполнив вакуум альтернативными теориями.

Именно этим Лондон объясняет сомнения британцев. Но, как говорит сама госпожа Кэри, она никогда не читала российские СМИ. Другие же отмечают, что нападение на Скрипалей не могло быть операцией российского правительства, потому что это было «слишком нескладно и неаккуратно», пишет New York Times.