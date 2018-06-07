Das Erste: Германия тщетно ждёт от Лондона доказательств вины России в деле Скрипаля

Берлин до сих пор тщетно ждёт от Великобритании доказательств вины России в нападении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь, сообщает Das Erste. Лондон пока так и не представил никаких свидетельств, позволяющих сделать выводы о причастности России и, тем более, Кремля к отравлению. Из-за этого высылка российских дипломатов из многих стран, включая Германию, выглядит крайне сомнительно, подчёркивается на сайте немецкого телеканала.

Немецкое правительство до сих пор ждёт от Великобритании доказательств, подтверждающих, что ответственность за нападение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь с применением отравляющего вещества несёт Россия, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

Об этом стало известно вчера на секретном заседании специального парламентского комитета бундестага. К настоящему времени установлено только, что речь идёт о яде «Новичок» — химическом отравляющем веществе, которое производилось в Советском Союзе.

Помимо этого британское правительство до сих пор больше ничего не представило, подчёркивает немецкий телеканал. Власти Великобритании пока так и не смогли подтвердить, что применявшееся вещество имеет российское происхождение или что Кремль несёт ответственность за совершённое нападение. Как сообщается в статье, у немецких разведслужб также нет никаких свидетельств из собственных источников, которые могли бы позволить сделать соответствующие выводы.

Через какое-то время следом за Юлией Скрипаль госпиталь покинул и её отец Сергей, рассказывает Das Erste. Недавно Юлия сделала в Великобритании короткое заявление на камеру: она сообщила, что всё ещё не может поверить, что на её отца совершено такое нападение, а её собственное выздоровление было медленным и болезненным.

Врачи в клинике Солсбери, занимавшиеся их лечением, отметили, что выздоровление Скрипалей — это чудо, и изначально они полагали, что пациенты не выживут.

Дело Скрипаля повлекло за собой резкое ухудшение дипломатических отношений России со многими западными странами. После того как британское правительство выразило убеждение, что ответственность за нападение на Скрипалей несёт Россия, 26 европейских стран, США, Канада и НАТО выслали в общей сложности свыше 140 российских дипломатов. Это была беспрецедентная акция по своим масштабам, подчёркивает немецкий телеканал.

Как напоминает Das Erste, многие СМИ, в том числе немецкие, ранее сообщали о том, что применённое отравляющее вещество имелось не только в России. Например, в 1990-е годы российские учёные передавали спецслужбам Германии пробные образцы «Новичка». С тех пор стало известно, что вещество было вывезено за пределы России — как минимум, в страны Запада. Кому ещё оно могло попасть в руки, неясно. Однако поведение британского правительства ставит Берлин в ситуацию, когда он вынужден требовать объяснений, отмечает немецкий телеканал.

Помимо того что отравляющее вещество было идентифицировано как «Новичок», нет никаких свидетельств, ведущих в Россию или, тем более, в Кремль. Таким образом, решение выслать российских дипломатов выглядит более чем сомнительным, заключает Das Erste.