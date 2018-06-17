Мария Захарова: Россия открылась для Запада, а тот окружил её колючей проволокой

Несмотря на попытки России наладить отношения с западными странами, последние прилагают серьёзные усилия для того, чтобы запугать своё население мнимой угрозой со стороны России, заявила в эксклюзивном интервью Hufvudstadsbladet официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, после окончания холодной войны Россия сама открылась для Запада, однако тот в ответ начал опутывать её колючей проволокой из американских военных баз и систем противоракетной обороны — что Москва никак не может не принимать во внимание.

Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочку Юлию нашли без сознания на скамейке в британском Солсбери. Их доставили в больницу — и вскоре британские ведомства сообщили, что их отравили одним из опаснейших в мире советским нервно-паралитическим газом группы «Новичок».



Великобритания — как и остальные западные страны — считают главным подозреваемым в этом деле Россию. Москва в свою очередь все обвинения отрицает. В эксклюзивном интервью Анне-Лене Лаурен из Hufvudstadsbladet официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о российской точке зрения на это дело.



В центре Москвы, неподалёку от Садового кольца, находится Министерство иностранных дел России. Оно располагается в одной из семи сталинских высоток, которые были построены в середине 50-х годов.



Сталинские высотки, как замечает Лаурен, часто считают чисто советскими образцами архитектуры. На самом же деле их прототипами стали небоскрёбы Нью-Йорка — таким же образом, как и кремлёвские церкви стали плодом трудов итальянских архитекторов. «Западное влияние прослеживается повсюду в русской истории, литературе и архитектуре. Европа всегда была примером для подражания российской элиты, — пишет журналистка. — И это несмотря на то, что пропасть между Россией и Западом с момента окончания войны никогда не была такой широкой».



Когда Захарова заняла свою должность, она принесла с собой особый стиль: советский официоз уступил место яркой и зачастую провокационной риторике. На Западе её считают «новым оружием России в информационной войне». Кроме того, она очень активно пользуется Facebook, где у неё уже более 386 тыс. подписчиков.



Официальный представитель МИД — это один из самых высокопоставленных чиновников в этой сталинской высотке. Захарова стала первой женщиной, занявшей этот пост, и её роль несколько отличается от той, что обычно играют дипломаты. Она не только лицо России — Захарова объясняет внешнюю политику Москвы, в том числе и россиянам. Её стиль, который можно охарактеризовать как «агрессия, смешанная с юмором», часто вызывает овации. «В информационной войне между Россией и Западом Захарова — это профессионал», — констатирует Лаурен.



Интервью, однако, началось не с обсуждения прав человека или свободы слова. Оно началось с беседы о литературе.



«Я не знаю, хорошо ли вы в северных странах знаете Конан Дойля. Мы его знаем довольно хорошо. Это наше особое историческое наследие — мы знаем западную литературу. Моё поколение выросло на Александре Дюма, Конан Дойле и Марке Твене. Это наша основа и мы любим этих писателей. Не потому что у нас собственных нет. Но мы традиционно очень много читаем», — отметила Захарова.



Представитель МИД вспомнила о Артуре Конан Дойле не просто так, а в связи с делом Скрипалей. «Позволить России принять участие в расследовании это всё равно как если бы Скотланд-Ярд сотрудничал с профессором Мориарти», — заявила в своё время постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.



«А знает ли Карен Пирс, что у профессора Мориарти был реальный прототип? Профессиональный преступник по имени Адам Уорт. За ним охотился частный детектив, которого звали Уильям Пинкертон... Уорт жил в Лондоне, и британское общество знало и ценило его, несмотря на то, что тот был негодяем», — рассказала Захарова.



Захарова отлично знает обо всех бывших шпионах и олигархах со связями с Россией, которые таинственным образом умерли на территории Великобритании. Однако по её словам, их смерти бросают тень, прежде всего, на британские спецслужбы.



«Мы, по большому счёту, не знаем, что произошло с Литвиненко, Березовским, Патаркацишвили и огромным количеством других людей, которые были связаны как с Россией, так и с британской разведкой. У них всё время есть проблемы с сердцем, и они умирали при невыясненных обстоятельствах. Березовского знал весь мир и до сих пор неизвестно, что с ним случилось. Как это возможно?» — задаётся вопросом Захарова.



По её мнению, в том, что Лондон сначала принял этих людей на своей территории, а затем ликвидировал, не было бы ничего странного.



«Во-первых, зачем британцы их вообще приняли?.. В России и Литвиненко, и Березовский были вовлечены в криминальную деятельность. Лондон отказывается выдавать визы обычным, законопослушным российским гражданам, но принимает преступников, которыми потом пользуется в политических целях. Их работа — быть политическими беженцами и рассказывать всем, какая ужасная Россия. В Великобритании постоянно говорят обо всём плохом, что делает Россия. Не обо всех природных ресурсах, которые Россия даёт Европе, не о деньгах, которые Россия вкладывает в Европу — лишь о вечной угрозе России… Именно поэтому возникают скандалы вокруг Березовского, Литвиненко и всех этих олигархов», — объяснила Захарова.



Тем не менее представитель МИД подчеркнула, что она не имеет ни малейшего понятия о том, кто на самом деле отравил Скрипалей.



«Понятия не имею, кто это сделал. С моей стороны или со стороны какого-нибудь другого представителя России было бы абсолютно безответственно и неправильно говорить о том, кто отравил его, не зная фактов. Мы устали от всей этой лжи, и мы хотим избежать неправомерных обвинений. Кроме того, мы даже не знаем, действительно ли он был отравлен. Британцы не дают никаких фактов, так что мы ничего не знаем. Наши ведомства начали расследование, и мы требуем встречи с Сергеем и Юлией Скрипаль. Но нам такой возможности не дали. Мы не знаем где они, мы даже не знаем, находятся ли они в Великобритании», — отметила Захарова.



Представительница МИД также усомнилась в том, что Скрипали не хотят встречаться с представителями российской стороны из страха за свою жизнь, напомнив, что их охраняет вся британская служба безопасности. По её словам, если они не могут гарантировать им защиту, то их всех следовало бы уволить.



Как бы то ни было, Захарова подчёркивает, что Лондон не сумел предоставить убедительные доказательства своих обвинений.



«Все обвинения Великобритании в наш адрес строятся на трёх допущениях. Номер один: «У России был мотив для совершения этого преступления». Но здесь кое-что не сходится. Скрипаль шпионил на Великобританию, попался и его осудили. Иными словами, если бы Россия хотела от него избавиться, она с лёгкостью могла бы это сделать, пока он сидел в российской тюрьме. После того, как Скрипаль уехал в Великобританию, его дочь осталась в Москве. Неужели он, профессиональный шпион, хоть на одну секунду позволил бы своей дочери остаться в России, если бы ей здесь что-нибудь грозило?» — задалась вопросом Захарова.



Захарова также указала на то, что когда разразился скандал вокруг инцидента в Солсбери, Россия, прежде всего, была заинтересована в улучшении отношений с Западом.



«Мы пытаемся улучшить отношения со всеми западными странами после того кризиса, в который нас втянул Запад. Ухудшение ситуации никак не входит в наши интересы», — заметила она.



После этих слов она вернулась к делу Скрипалей.



«Во-вторых, Великобритания настаивает на том, что Россия — это единственная страна, где производился «Новичок». Это абсолютная ложь. Почти 20 стран могут производить и производят это вещество. Мы говорили, что потенциально это может быть Чехия и Швеция, у которых были на то все возможности. Ответом был шквал протестов. А потом оказывается, что Прага официально заявляет, что у них было это производство», — напомнила Захарова.



В-третьих, в своё время Тереза Мэй и Борис Джонсон заявили, что британская лаборатория Портон-Даун сумела установить, какая страна произвела этот газ. «Однако потом Портон-Даун сообщил, что они не знают, откуда взялось это вещество. Британские лидеры моментально начали удалять свои собственные комментарии», — заявила представительница российского МИД.



По мнению Захаровой, Запад в этом деле задаёт неправильные вопросы.



«Никто на Западе не задаётся вопросом: зачем нам нужен был этот кризис? Чтобы российский МИД был вынужден постоянно его комментировать? Чтобы нам меньше верили в Сирии? Чтобы мы опозорились в глазах всего мира?» — предположила она.



Захарова задаёт вопросы один за другим, её речь больше похожа на автоматные очереди, замечает Лаурен. «На протяжении всего интервью мне приходится немало потрудиться, чтобы с молниеносной быстротой вбрасывать вопросы и контрвопросы, пока она переводит дух. Захарова знает, как нужно захватывать господство на интервью, пресс-конференциях и брифингах. Её принцип победы на дебатах звучит как «лучшая оборона — это нападение». Она также часто прибегает к иронии, упрощениям, литературным отсылкам и анекдотам», — делится впечатлениями шведская журналистка.



Захарова, тем не менее, в полной мере осознаёт, почему Швеция так резко отреагировала, когда Москва внезапно упомянула эту страну в контексте отравления Скрипалей.



«Если ты узнаёшь, что нервно-паралитический газ производят в соседнем доме, то ты выйдешь на улицу и устроишь митинг против НАТО или вступления страны в этот альянс», — отметила Захарова.



Захарова также не согласна с точкой зрения, что Россия обвиняет все другие страны, чтобы отвести от себя внимание.



«Мы доказываем, что все обвинения, выдвигаемые против нас, беспочвенны. … Мы говорим о том, какие другие страны могут производить «Новичок», по той причине, что Великобритания говорит, что на это способны только мы», — подчеркнула представитель МИД.



Мария Захарова также выразила сильное разочарование по поводу нынешнего состояния отношений Москвы с Западом, которое Лаурен, по её словам, часто слышит в России.



«Всё, чего мы хотим от Европы — это сотрудничества. Развивать экономику, торговлю, культурные связи. Мы хотим свободно ездить друг другу в страны, мы хотим избавиться от необходимости получать визу. Но нас постоянно отвергают! Это как с российскими подлодками в Швеции — все знают, что они есть, но никто их не видел. А месяц спустя, после того как весь шведский народ уже напугали, СМИ пишут пару строчек, что они приняли за подлодку что-то другое», — напоминает Захарова.



На вопрос журналистки, зачем Путину демонстрировать «Искандеры» на Красной площади, Захарова отреагировала более эмоционально: «Так нас же окружили! НАТО строит в Европе полномасштабную противоракетную оборону. Мы только показываем, что у нас есть, но Запад нас окружает! Поэтому мы показываем, что нам есть чем ответить».



Захарова схватила ручку и лист бумаги.



«Смотрите сюда: вот здесь мы! — говорит она, набрасывая очертания границ России. — А это натовское ПРО».



Её внимание сконцентрировано на российской западной границе. Целый рой точек призван символизировать систему противоракетной обороны EPAA, разворачиваемую в Румынии и Польше. Кроме того, НАТО перебросило в Эстонию, Литву и Латвию 1 тыс. солдат, а в Польшу — 4 тыс.



Затем она переходит к восточной границе.



«А вот здесь Япония и Южная Корея. Здесь у нас THAAD (американская противоракетная оборона в Южной Корее, направленная против Пхеньяна. — прим. ИноТВ). А вот здесь у нас американские базы. А вот здесь у нас Афганистан, где налицо большие проблемы с терроризмом и ИГ*. Это нормально?» — задала представитель МИД вопрос журналистке, которая затем перевела разговор на тему Крыма.



По словам Захаровой, она прекрасно понимает опасения государств Прибалтики, которые опасаются повторить судьбу Крыма. «Я понимаю, что Украина жила в мире и спокойствии на протяжении долгого времени. Россия уважала украинский суверенитет. Наша страна давала Украине кредиты, поддерживала их, подписывала двусторонние договоры. В России мы никогда не собирали государственных конференций под названием «Когда нам отдадут Крым?» США же постоянно вмешиваются в дела Китая, когда речь заходит о Тибете, Тайване и Гонконге. … На Украине мы никогда подобным не занимались», — подчеркнула представитель МИД.



«Однако когда Украина стала ареной для американского эксперимента, мы несколько раз говорили, что это приведёт к расколу внутри страны. И именно это и произошло. Мы знали, что Крым не мог оставаться частью Украины, но не знали, как всё пойдёт… Путин принял решение очень быстро», — отметила Захарова.



На вопрос журналистки о том, существует ли сейчас вероятность конфликта между Россией и Западом, Захарова ответила, что это последнее, чего россияне хотели бы в своей жизни.



«Мы готовы к чему угодно — к ухудшению уровня жизни, к любым мыслимым проблемам — кроме войны», — подчеркнула Захарова, рассказав о том, как в 16 лет её бабушке пришлось эвакуироваться в деревню неподалёку от Перми.



«Около нашей дачи неподалёку от Ленинградского шоссе в земле осталось столько патронов и осколков, что ребёнку можно было лишь покопаться с лопаткой в саду, чтобы их найти. Американцы этого никогда не поймут», — объяснила она.



По словам Захаровой, парады Россия постоянно проводит по той причине, что на неё на протяжении истории постоянно нападали — начиная с Тевтонского ордена в XIII веке до Наполеона в XIX-ом и Гитлера в XX-ом.



«Страна претерпела ужасные разрушения. Теперь мы показываем всем: «Даже не думайте на нас снова нападать». После того, как мы потеряли 20 миллионов человек во Второй мировой войне, у нас есть право всем это демонстрировать для того, чтобы этого не повторилось. На протяжении последних 20 лет вокруг нас расставляли силки. Мы спрашивали, зачем нужна ПРО в Польше. И нам отвечали, что это нужно против Ирана! Чистое мошенничество», — возмутилась Захарова.



На протяжении всего интервью представитель МИД несколько раз указывала на то, что Россия чувствует себя обманутой.



«Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили — мы сделали это сами. Никто к нам не вторгался, это Горбачёв хотел закончить с гонкой вооружений. Он хотел остановить холодную войну. Поэтому мы открылись вам — чтобы быть обманутыми. Вы ответили нам, окружив нас колючей проволокой», — подчеркнула она.



По поводу потенциального вступления Швеции и Финляндии в НАТО Захарова заявила, что принимать решения по этому вопросу должны сами эти страны. «Однако в этом случае они должны осознавать последствия, — оговорилась она. — Вы спрашиваете меня, почему мы производим оружие — а почему мы не должны его производить, если вы нас окружаете колючей проволокой?»



Возвращаясь к теме Скрипалей, Мария Захарова описала Великобританию как «старую империю с империалистическими интересами». Эту характеристику, по словам Лаурен, нередко применяют и к самой России. Неожиданно беседа вновь повернула в литературное русло.



«Посмотрите на книги Яна Флеминга об агенте 007. Его задача не спасение мира, а защита интересов британской империи. Флеминг и сам был в прошлом агентом и знал, как работают британские спецслужбы», — заметила Захарова.



По её слова, литература очень много для неё значит. «В России моё поколение частично выросло на литературе и поэзии. Жизненный опыт приходит, в первую очередь из книг, и во вторую — из собственных впечатлений. Мы понимаем жизнь через призму литературы», — объяснила представитель МИД, отметив, что Борис Джонсон не всегда понимает её нюансы.



«Он сравнивает Россию с Раскольниковым в «Преступлении и наказании»! Не надо цитировать наших классиков, не понимая, о чём они пишут. Джонсону следовало бы вспомнить момент, когда Порфирий Петрович, который ведёт следствие, цитирует Раскольникову британскую пословицу «изо ста кроликов никогда не составится лошадь, а изо ста подозрений никогда не составится доказательства», — подытожила Захарова.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.