USA Today: МИД России потребовал, чтобы США прекратили «охоту» на россиян по всему миру

После экстрадиции очередного россиянина американским властям МИД РФ потребовал от США «прекратить неприемлемую практику охоты на российских граждан по всему миру». Как сообщает USA Today, Москва подчёркивает, что недавно экстрадированный программист Пётр Левашов жалуется на условия содержания в американской тюрьме, что можно расценить как попытку оказать на него давление.
Министерство иностранных дел России требует, чтобы США прекратили «охоту» за российскими гражданами по всему миру, пишет USA Today. Неделю назад Испания экстрадировала американским властям российского хакера, обвиняемого в серьёзных киберпреступлениях.
«Число арестов наших граждан в третьих странах с подачи американцев и при их непосредственном участии продолжает расти. Причём на 2017 год пришёлся по-настоящему всплеск — было 11 случаев… мы безусловно требуем от США прекратить неприемлемую практику охоты на российских граждан по всему миру», — цитирует ресурс официального представителя российского МИД Марию Захарову.
Кроме того, дипломат подчеркнула, что экстрадированный россиянин Пётр Левашов, который сегодня находится в американской тюрьме, жаловался на условия содержания. Российские власти видят в этом попытку оказать давление на Левашова. США обвиняют 37-летнего программиста в организации «ботсети» для распространения вирусов и прочего вредоносного программного обеспечения в преступных целях. Россиянину грозит срок до 52 лет лишения свободы. Хотя в некоторых СМИ Левашову приписывают причастность к «вмешательству» Кремля в американские президентские выборы, на деле никаких обвинений в этом направлении против хакера выдвинуто не было, отмечает USA Today.
Как напоминает портал, среди россиян, экстрадированных «третьими странами» в США за последние годы, числятся Константин Ярошенко, признанный в 2011 году виновным в контрабанде героина, и Виктор Бут, осуждённый в 2012 году за торговлю оружием. В ноябре 2017 года американские власти выдвинули обвинения шести членам российского правительства за организацию взлома компьютеров национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами. А в начале 2017 года двое российских хакеров и двое агентов разведслужб были обвинены в краже информации 500 млн аккаунтов сервиса Yahoo.
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