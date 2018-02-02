Independent: россиян предостерегли от загранпоездок — правосудие США настигнет их и на краю земли

Соединённые Штаты «охотятся» за гражданами Российской Федерации по всему миру. Об этом и о «предвзятом» отношении к россиянам американского правосудия предупредило соотечественников Министерство иностранных дел России, сообщает британская газета The Independent.
Соединённые Штаты «охотятся» за гражданами Российской Федерации по всему миру. Именно об этом на днях предупредило россиян Министерство иностранных дел России, сообщает The Independent.
На своём сайте МИД РФ опубликовал предупреждение для российских граждан, выезжающих за границу, в связи с угрозой подвергнуться аресту по запросам Вашингтона в третьих странах, а затем и вовсе экстрадиции в США, поясняет британское издание.
«Несмотря на наши призывы наладить сотрудничество между компетентными органами России и США… американские спецслужбы продолжают фактическую «охоту» за россиянами по всему миру, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. — С учётом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски».
Министерство иностранных дел России также утверждает, что с начала 2017 года по запросам из США в зарубежных странах были арестованы более десяти россиян. В качестве примеров МИД РФ приводит задержания российских граждан в Испании, Латвии и Греции по подозрению в совершении киберпреступлений, отмечает The Independent.
Кроме того, в опубликованном заявлении Министерство иностранных дел России предупреждает россиян о том, что после экстрадиции в США они столкнутся с «предвзятым» отношением со стороны американской системы правосудия, подчёркивает британская газета.
В свою очередь, Государственный департамент США попросту отказался комментировать эти рекомендации МИД РФ для граждан, выезжающих из страны, пишет The Indepenent.
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