Нидерландские разведслужбы утверждают, что сумели добыть «улики» того, как «элитные московские хакеры», расположившиеся в студенческом общежитии, проникли в Белый дом, Госдеп и структуры Демократической партии, пишет NL Times. По данным издания, спецслужбам удалось не только взломать компьютеры хакеров, но и подключиться к камерам в их штаб-квартире.

Двум нидерландским разведслужбам удалось обнаружить «существенные улики», показывающие, как «российская» хакерская группа проникала в Белый дом, Госдепартамент США и национальный комитет Демократической партии, пишет NL Times со ссылкой на местные СМИ.

Эту информацию смогли получить нидерландские эксперты по кибербезопасности, которые, как говорится в статье, получили доступ к системам группы Cozy Bear, включая камеру в коридоре, которая позволила голландцам осуществлять наблюдение за хакерами.

Эти данные, добытые Объединённым подразделением радиоэлектронной разведки Нидерландов (JSCU), были переданы АНБ, ЦРУ и ФБР. Впоследствии они помогли заложить основы для специального расследования «российского вмешательства» в предвыборную гонку в США.

Всё началось летом 2014 года вскоре после того, как малайзийский Boeing, вылетевший из Амстердама и следовавший рейсом MH17, был сбит в небе над Украиной. Тогда, как отмечает NL Times, подозрение в причастности к данному инциденту пало на «поддерживаемых Москвой сепаратистов и российских военных».

Тем же летом JSCU стало известно об «элитной московской хакерской группе», которая осуществляла свою деятельность из студенческого общежития неподалёку от Красной площади. Позднее, как отмечает издание, спецслужбе удалось внедриться в «российскую сеть» и даже получить доступ к камере, благодаря которой она могла видеть, кто стоял за массированной кибератакой на США.

«АНБ получило предупреждение об опасности от западной разведслужбы, — писала в своё время об этом The Washington Post. — Этому союзнику удалось взломать не только компьютеры русских, но также и камеры наблюдения внутри их рабочего места».

Считается, что группа Cozy Bear несёт ответственность за попытки взлома на территории Нидерландов. Кроме того, как утверждает издание, они сотрудничали с группой Fancy Bears во время атаки на национальный комитет Демократической партии США.

У JSCU больше нет возможности наблюдать за Cozy Bear, причём причина этого остаётся неизвестна. Однако, как отмечает NL Times, нидерландских чиновников разозлила статья The Washington Post, так как она могла раскрыть действия голландской спецслужбы.

По этой причине нидерландские разведывательные ведомства стали с гораздо большей осмотрительностью делиться данными с США, особенно с Дональдом Трампом, пишет газета.