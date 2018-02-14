Нидерланды

DutchNews: голландский министр ушёл в отставку после лжи о своей встрече с Путиным Глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра, совравший о своей встрече с Владимиром Путиным, на которой российский лидер якобы говорил о «планах на Великую Россию», подал в отставку, сообщает DutchNews. По словам голландского политика, эта ложь стала «самой крупной ошибкой в его политической карьере». 14 февраля 2018 DutchNews.nl

Совесть заела: глава МИД Нидерландов покаялся во лжи о своей встрече с Путиным Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра признал, что не присутствовал на встрече с Путиным, во время которой тот якобы заявил, что Великая Россия — это Россия, Белоруссия, Украина, страны Прибалтики и даже Казахстан. При этом сам Зейлстра уже на этой неделе едет на переговоры в Россию, отмечает DutchNew. 12 февраля 2018 DutchNews.nl

NOS: Олимпийские игры превратили Сочи в туристический зимний рай Курортный город Сочи сильно изменился благодаря Олимпиаде 2014 года, и теперь даже зимой там царит уют и оживление, отмечает корреспондент нидерландского издания NOS. Более того, олимпийскую зону ждёт обновление: из неё планируют сделать новую прогулочную часть города. 11 февраля 2018 NOS

NL Times: голландская разведка вышла на «элитных московских хакеров» в студенческом общежитии Нидерландские разведслужбы утверждают, что сумели добыть «улики» того, как «элитные московские хакеры», расположившиеся в студенческом общежитии, проникли в Белый дом, Госдеп и структуры Демократической партии, пишет NL Times. По данным издания, спецслужбам удалось не только взломать компьютеры хакеров, но и подключиться к камерам в их штаб-квартире. 26 января 2018 NL Times

ESCToday: победу в Детском Евровидении — 2017 одержала россиянка Полина Богусевич Россиянка Полина Богусевич стала победительницей Детского Евровидения — 2017, сообщает ESCToday. Как отмечает издание, для России это уже второй триумф на конкурсе — в прошлый раз страна его выиграла в 2006 году. 27 ноября 2017 ESCToday

DutchNews: cуд в Гааге взыскал с России 5,4 миллиона евро за задержание судна Greenpeace Гаагский суд постановил, что Россия должна выплатить компенсацию в размере €5,4 млн за задержание судна Arctic Sunrise с командой Greenpeace на борту, сообщает DutchNews. Инцидент произошёл осенью 2013 года, когда защитники экологии устроили демонстрацию против разработки нефтяных месторождений в Арктике на нефтедобывающей платформе в Баренцевом море. Российские власти обвинили их в пиратстве и арестовали. 19 июля 2017 DutchNews.nl

NL Times: для Голландии Россия — вторая угроза после терроризма Служба военной разведки и безопасности Нидерландов назвала Россию второй по значимости угрозой после терроризма, сообщает NL Times со ссылкой на ежегодный доклад ведомства. Так, среди прочего в документе отмечается, что в прошлом году Москва совершила «сотни кибератак» на голландские властные структуры и компании, занимающиеся производством вооружений. 25 апреля 2017 NL Times

Dutch News: Нидерланды отложили решение по ассоциации Украины с ЕС из-за выборов Парламенту Нидерландов не хватило времени до выборов, чтобы рассмотреть и ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с ЕС, сообщает Dutch News. В связи с тем что до парламентских выборов, которые должны состояться 15 марта, остаётся всего одна рабочая неделя, Нидерланды заявили, что отложат принятие решения по Украине. 14 февраля 2017 DutchNews.nl

Hospitality Net: Петербург стал главным туристическим направлением в мире Санкт-Петербург получил престижную премию World Travel Awards как лучшее туристическое и культурное направление мира в 2016 году. Как сообщает Hospitality Net, в следующем году церемония вручения награды пройдет именно в Северной столице России. 6 декабря 2016 Hospitality Net

DN: Россия передала Нидерландам недостающие данные по MH17 Россия передала властям Нидерландов данные по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины, включая недостающие радиолокационные снимки. Как сообщает Dutch News, прокуратура Нидерландов определит, можно ли использовать материалы для уголовного расследования. 27 октября 2016 DutchNews.nl