«Это могла быть и Украина»: голландский политик подверг сомнению выводы следствия по делу MH17

Во время политических дебатов лидер популистской нидерландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде выразил сомнение в независимости оценок Объединённой следственной группы, занимавшейся расследованием крушения самолёта MH17. Также политик подчеркнул, что за его уничтожением может стоять Украина, пишет NL Times.

Родственники жертв крушения самолёта MH17, сбитого в июле 2014 года над восточной частью Украины, шокированы заявлениями лидера популистской партии Нидерландов «Форум за демократию» Тьерри Боде, сообщает NL Times.

Во время дебатов с премьер-министром страны Марком Рютте, возглавляющим право-либеральную Народную партию за свободу и демократию, Боде выразил сомнение в независимости оценок, выдвинутых Объединённой следственной группой, разбиравшейся в причинах крушения самолёта, все 298 человек на борту которого погибли.

«У меня есть сомнения относительно расследования Объединённой следственной группы. Украина тоже может стоять за этой атакой», — заявил Тьерри Боде. Как напоминает NL Times, почти каждый раз, когда международные эксперты публиковали какие-то из своих оценок, Россия также «выражала сомнения по поводу независимости расследования и пыталась перевести стрелки на Украину». По словам Боде, вердикт о том, кто же виноват в трагедии самолёта MH17, следует выносить судьям, а не политикам, которые в большинстве своём просто предпочитают винить во всём Россию.

Такие заявления поразили общественность. Так, Пьет Плуг из фонда, оказывающего поддержку родственникам жертв авиакатастрофы, заявил: «Если честно, его слова мне показались возмутительными. Господин Боде — представитель народа, за исключением, однако, группы из нескольких тысяч родственников. Он определённо не помог нам своими заявлениями. Но он говорит неправильные вещи, не имея никакого представления о предмете своих заявлений. И по сути, своими комментариями он дискредитировал независимость Объединённой следственной группы».

Плуг заверил, что мировая общественность поддерживает результаты расследования международной группы экспертов. И такое поведение не подобает Боде как лидеру крупной партии.

Ресурс напоминает, что среди погибших в крушении MH17 было 196 граждан Нидерландов. В ходе своего расследования Объединённая следственная группа пришла к выводу, что самолёт был сбит из ЗРК «Бук» российского производства, который на момент трагедии находился в руках «пророссийских сепаратистов» на востоке Украины.