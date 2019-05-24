Spiegel рассказал о масштабах и сроках выборов в Европарламент

Это выборы в превосходной степени, пишет немецкий журнал Der Spiegel. С 23 по 26 мая граждане Европы выбирают депутатов для нового состава Европарламента. Жители стран ЕС голосуют за партии, но часть голосов может напрямую идти в поддержку тех или иных кандидатов. Отдать свои голоса по всей Европе смогут почти 400 млн человек, а официальные результаты выборов появятся после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье.

Каждые пять лет граждане ЕС выбирают депутатов для Европейского парламента. Это выборы в превосходной степени, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В этом году выборы проходят с 23 по 26 мая. Такая протяжённость необходима для того, чтобы учесть национальные обычаи, поясняет издание.

В большинстве стран, в том числе в Германии, выборы традиционно проводятся по воскресеньям. Однако в семи странах ЕС принято иначе. Это касается Великобритании, Нидерландов, Ирландии, Латвии, Мальты, Словакии и Чехии.

Официальные результаты будут известны после закрытия всех избирательных участков 26 мая, после 23 часов. Тем не менее прогнозы появляются раньше — в каждой стране в своё время. Так, в Германии о предварительных результатах можно будет судить с 18 часов в воскресенье.

Как поясняет немецкий журнал, число депутатов от каждой конкретной страны зависит от численности населения государства. Чем больше население, тем больше мест страна получит в парламенте. При этом минимальное число мест равняется шести. Таким образом предполагается воспрепятствовать ситуации, когда маленькие государства будут представлены в недостаточной степени.

Число депутатов от одной страны колеблется от 6 до 96. Крупнейшая из представляемых в Европарламенте стран — Германия. После выборов в парламент войдёт в общей сложности 751 депутат.

В целях укрепления политического влияния национальные партии образуют в Европарламенте фракции. До этого момента парламент состоял из 8 фракций и 749 депутатов.

Организация выборов осуществляется в каждой стране местными властями. В каждом из государств действует система пропорциональных выборов. Выбираются партии, а не отдельные личности. В то же время возможна частичная прямая передача голосов кандидатам. Перед выборами партии вносят своих кандидатов в списки. Чем больше голосов получает партия, тем больше утверждённых кандидатов она направляет в Европарламент.

В некоторых странах партиям необходимо набрать минимальное число голосов, чтобы иметь возможность пройти в Европарламент (от 3 до 5%). В Германии такое правило сейчас не действует.

Принимать участие в голосовании в Германии могут все граждане старше 18 лет, проживающие в стране не менее трёх последних месяцев. Австрия — единственная страна ЕС, где голосовать можно уже начиная с 16 лет. Всего по Европе могут проголосовать почти 400 млн человек, заключает Der Spiegel.