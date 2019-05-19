Guardian: Фарадж усомнился, что Шотландия обретёт независимость без выхода из ЕС

Шотландия не станет независимой, пока она не покинет Евросоюз. Такое мнение на митинге в Эдинбурге высказал лидер Партии брексита Найджел Фарадж. По словам политика, ни о какой суверенности не может идти и речи, если страна подчиняется Брюсселю и его структурам, передаёт The Guardian.

Шотландия не станет по-настоящему независимой, пока она не покинет ЕС. Такое мнение высказал лидер Партии брексита Найджел Фарадж, пишет The Guardian.

На встрече со своими сторонниками в Эдинбурге политик призвал «настоящих националистов» отдать свой голос его партии на выборах в Европарламент. При этом он раскритиковал премьер-министра Шотландии Николу Стёрджен, которая ведёт кампанию за выход её страны из Великобритании.

«По её (Стёрджен. — ИноТВ) словам, если Шотландия отделится от Соединённого Королевства, но сохранит членство в Европейском Союзе, то она будет независимой. На мой взгляд, это самое бесчестное политическое заявление, которое мне доводилось где-либо слышать», — заявил Фарадж.

«Нельзя быть независимыми, если вами управляют из Европейского суда. Нельзя быть независимыми, если вы входите в таможенный союз и единый рынок ЕС. Нельзя быть независимыми, если вами правят господа (главный представитель ЕС на переговорах по брекситу. — ИноТВ) Барнье и (председатель Еврокомиссии. — ИноТВ) Юнкер», — подчеркнул лидер Партии брексита.

По его мнению, Стёрджен постоянно пытается создать ощущение, что все шотланднцы считают участие страны в ЕС «фантастической идеей». В действительности 30% собственных сторонников премьер-министра голосовали за брексит.

Шотландский соратник Фараджа Луис Стедман-Брайс в недавнем интервью сообщил, что Партия брексита не будет выступать против второго референдума о независимости. Но сам политик настаивает, что голосования по выходу страны из Великобритании и по брекситу — это «решения, принимаемые раз в поколение».

Издание отмечает, во время выступления Фарадж выглядел «жизнерадостным» и говорил, что Шотландия стала более восприимчивой к его идеям. По-видимому, он был доволен, что ему не пришлось встретиться с прежним уровнем народного гнева, который вынудил его «бежать» из Эдинбурга в 2013 году.

В этот раз толпа из примерно 400 человек шумно приветствовала слова политика о том, что шотландские власти относятся к сторонникам брексита с «откровенным презрением» и что его партия может получить два из шести мест от Шотландии в Европарламенте. Аудитория неодобрительно гудела при упоминании Барнье, Юнкера и Туска, а также крупных СМИ, хотя упоминание независимости не вызывало у публики недовольства, обращает внимание The Guardian.