Шотландский политик: в Китае и России дети имеют больше прав, чем в нашей стране
Члены шотландского кабинета сегодня попытаются одобрить законопроект, предусматривающий повышение возраста для уголовной ответственности с 8 до 12 лет, приводя законодательство в соответствие с минимальным возрастом для уголовного преследования.
Как пишет The Times, в остальной части Соединённого Королевства минимальный возраст для уголовного преследования составляет 10 лет, и это означает, что дети, ещё не достигшие этого возраста, не могут быть наказаны. Эксперты в области охраны детства, включая комиссара Шотландии по правам детей и молодёжи, считают, что минимальный возраст должен составлять, по крайней мере, 14 лет, а в идеале — 16.
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