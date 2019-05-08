Шотландский политик: в Китае и России дети имеют больше прав, чем в нашей стране

Согласно сегодняшнему шотландскому законодательству, детей с восьми лет можно привлекать к уголовной ответственности, хотя в будущем планируется повысить эту планку до 12 лет, пишет The Times. По мнению шотландского парламентария Алекса Коул-Хэмилтона, подобные нормы недопустимы для страны, которая считает себя лидером по соблюдению прав человека.

Члены шотландского кабинета сегодня попытаются одобрить законопроект, предусматривающий повышение возраста для уголовной ответственности с 8 до 12 лет, приводя законодательство в соответствие с минимальным возрастом для уголовного преследования.

Как пишет The Times, в остальной части Соединённого Королевства минимальный возраст для уголовного преследования составляет 10 лет, и это означает, что дети, ещё не достигшие этого возраста, не могут быть наказаны. Эксперты в области охраны детства, включая комиссара Шотландии по правам детей и молодёжи, считают, что минимальный возраст должен составлять, по крайней мере, 14 лет, а в идеале — 16.

Член Либерально-демократической партии Алекс Коул-Хэмилтон заявил, что указанный законопроект не соответствует международным стандартам и превращает «в насмешку наше стремление к лидерству в области прав человека».

«Мы говорим о правах человека в России и в Китае, однако обе эти страны имеют более высокий возраст наступления уголовной ответственности, чем предлагаем мы. Вы не можете стать лидером в области прав человека, находясь в хвосте группы», — заявил Коул-Хэмилтон.

«Повышая возраст уголовной ответственности до 12 лет, мы становимся лидерами в Соединённом Королевстве. Я уверена, что мы разрешим обсуждение будущих изменений… в течение трёх лет после того, как этот законопроект станет законом. Права детей и защита детей являются ключевыми вопросами в нашем стремлении сделать Шотландию лучшим местом на земле для детей», — отметила министр по делам детей Мэри Тодд.