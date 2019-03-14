Boulevard Voltaire: правительство Макрона дрейфует в сторону репрессий при молчаливой поддержке СМИ

Французский омбудсмен Жак Тубон вслед за ООН и ЕС обрушился в своём последнем докладе с критикой на усиление репрессивных мер во Франции, пишет Boulevard Voltaire. По словам правозащитника, количество превентивно задержанных и раненных протестующих в ходе демонстраций «жёлтых жилетов» достигло невиданных величин. По мнению издания, эти факты доказывают, что правительство Эммануэля Макрона становится всё более реакционным.
После того как ООН и Европейский союз потребовали от Франции провести проверку «чрезмерного применения силы» со стороны полиции по отношению к «жёлтым жилетам», на «усиление репрессивных мер» в стране пожаловался французский омбудсмен Жак Тубон, сообщает Boulevard Voltaire. В своём последнем докладе правозащитник вслед за Советом Европы призвал французские правоохранительные органы отказаться от использования травматического оружия для подавления беспорядков в ходе демонстраций.
Однако если критика со стороны международных организаций в адрес Франции была, скорее, «благожелательной и умеренной», то ежегодный доклад омбудсмена был составлен в более резких тонах, замечает издание. Тубон раскритиковал «усиление репрессивных мер» со стороны правительства, начало которому было положено ещё в 2015 году после объявления чрезвычайного положения в стране. При этом пика эти меры и ограничения свобод достигли в период подавления протестов «жёлтых жилетов», уверен правозащитник. «Невиданное число» превентивных задержаний и арестов вызывает у автора доклада недоумение. Кроме того, он осуждает «чрезмерное применение» полицейскими определённых видов оружия, в частности, травматических винтовок и гранат, послужившее причиной большого числа тяжёлых ранений протестующих.
Несмотря на опровержения министра внутренних дел Франции и официального представителя Елисейского дворца, цифры говорят о 2 тыс. раненых среди демонстрантов, сотни из которых получили тяжёлые травмы, а некоторые останутся инвалидами на всю жизнь, подчёркивает Boulevard Voltaire. Помимо этого ранения получили более 1700 полицейских, многие из которых добровольно отправились «в западню».
Как отмечает издание, этот «печальный итог» отражает два феномена. Первый — «реакционный дрейф» правительства Макрона. Второй — «оглушительное молчание» французских СМИ на этот счёт. И если первый феномен не кажется автору статьи удивительным, учитывая регулярные обвинения в адрес Франции по поводу нарушения Европейской конвенции по правам человека и её последовательное «сползание» вниз в международных рейтингах соблюдения прав и свобод граждан, то второй феномен выглядит «неожиданным». «Это значит, что чёрное покрывало репрессий постепенно накрывает нашу страну при бесспорном соучастии журналистского сословия — в первую очередь, государственных СМИ», — заключает Boulevard Voltaire.
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