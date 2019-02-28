Le Figaro: Макрон призвал «жёлтых жилетов» прекратить протесты

В преддверии выборов в Европарламент Эммануэль Макрон занял более жёсткую позицию в отношении кризиса жёлтых жилетов, пишет Le Figaro. Выступая перед региональными депутатами во вторник, глава Франции призвал протестующих прекратить демонстрации и назвал участников субботних акций соучастниками погромщиков. По мнению издания, таким образом Макрон надеется переманить на свою сторону электорат правых партий, выступающих за восстановление порядка и авторитета власти в стране.

«В первую очередь обсуждение, а не насилие», — таков, по словам Le Figaro, был посыл «мягкого по тону, но жёсткого по содержанию» высказывания Эммануэля Макрона о кризисе «жёлтых жилетов» во вторник.

«Мы не можем жить в демократии постоянного бунта», — заявил глава государства на встрече с депутатами региона Гранд-Эст в Елисейском дворце в рамках «большого национального обсуждения».

По словам президента, 46 тыс. человек, вышедшие на площади Франции в прошлую субботу — спустя три месяца после начла протестных акций в стране — не смогут изменить политику, проводимую правительством. «Те, кто думают, что если их пять или десять тысяч, и они готовы творить худшее и поддерживать тех, кто творит худшее, значит, они могут изменить государственное решение — ошибаются»,— подчеркнул французский президент, добавив, что отныне протесты должны уступить место «демократичным дебатам в традициях республики» и подготовке к ближайшим выборам.

Как отмечает издание, таким образом Макрон рассчитывает в преддверии выборов в Европарламент заручиться поддержкой части французского общества, уставшей от протестных акций, а также заполучить голоса сторонников «правых партий», выступающих за восстановление властного авторитета и порядка в городах страны. «Нужно сказать, что если вы выходите в субботу на демонстрацию, где происходит агрессия, вы становитесь соучастниками самого худшего», — заявил лидер Пятой республики, имея в виду «массовые разрушения магазинов и государственных учреждений». «Это не решение проблемы. Это не жизнь в демократической стране», — посетовал Макрон. При этом глава государства похвалил работу правоохранительных органов, назвав «чудом» тот факт, что на их совести не оказалось ни одной смерти.

Подчеркнув, что государство не собирается запрещать демонстрации и не может этого сделать, согласно закону и конституции, Макрон — отвечая на вопрос издания за закрытыми дверями — призвал к прекращению протестных акций. По его словам, «здравый смысл» должен заставить каждого увидеть первые результаты принятых правительством мер и понять, что существует также и демократический процесс. «Если вы не согласны с результатами выборов в вашей коммуне, вы же не станете выходить на демонстрацию каждую субботу?», — поинтересовался французский лидер.

Однако, хотя президент и занял более «жёсткую позицию» по отношению к «жёлтым жилетам», он не стал отрицать «жизнеспособность» и «силу» это общественного движения. «Неоспоримость законных требований миллионов французов, принявших участие или симпатизирующих этому движению, признана всеми… Никогда ещё государство не прикладывало столько коллективных усилий, столкнувшись с подобным движением», — признался Макрон.