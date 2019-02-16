Le Figaro: пришло время сказать жёлтым жилетам «Хватит!»

С каждой субботой симпатия к «жёлтым жилетам» испаряется, пишет в редакционной статье заместитель главного редактора Le Figaro Ив Треар. По его словам, агрессия и погромы со стороны протестующих заставляют общество сказать движению хватит. Автор призывает правительство дать жёсткий отпор зачинщикам беспорядков, а самих протестующих — прекратить протестные акции и перейти к мирному обсуждению.

С каждой субботой симпатия к «жёлтым жилетам» испаряется, пишет в редакционной статье заместитель главного редактора Le Figaro Ив Треар. Гнев протестующих, вызывавший сочувствие на заре выступлений, обернувшись агрессией, лишился популярности и народной поддержки, о чём свидетельствуют данные последних опросов. В общественном мнении, казалось, мало-помалу происходил разворот, считает автор. И теперь оно готово сказать: «Хватит».

Эти «невидимые», «забытые» граждане республики, громящие витрины, поджигающие автомобили, нападающие на полицейских и жандармов, угрожающие и оскорбляющие политиков, оскверняющие символы нации «уже намозолили глаза» французскому обществу, убеждён журналист. И хотя подобные «дикие жилеты», вероятно, представляют всего лишь малую часть всего движения и находятся под влиянием правых и левых радикалов, «если порядок в скором времени не будет восстановлен, есть опасения, что жертвы беспорядка также восстанут и начнут вершить правосудие самостоятельно», — предупреждает редакция Le Figaro.

Треар призывает правительство обеспечить должные меры безопасности в ответ на действия нарушителей спокойствия, продемонстрировав свою непримиримость, а «мирных» протестующих — не созывать больше демонстраций и «сменить тон» в переговорах с властями. «Слишком часто в их требованиях ненависть борется за первенство с грубостью», — отмечает автор статьи.

«Нужно уметь закончить забастовку», — эта фраза, некогда произнесённая коммунистом Морисом Торезом, кажется, утратила сегодня свой смысл, отмечает издание. «Не имея назначенных и неоспоримых собеседников, исполнительная власть пытается удержаться на плаву в бурных водах недовольства», — пишет автор статьи, отмечая, что ни миллиарды, выделенные президентом на удовлетворение требований протестующих, ни запуск большого общенационального обсуждения, не помогли пока добиться желаемой разрядки. У общественных дебатов есть ещё месяц на достижение результата, однако беспорядки должны прекратиться «сейчас же», настаивает Треар.