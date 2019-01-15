L’Express: протестующий из Бордо помещён в искусственную кому после столкновения с полицией

Французская прокуратура объявила о начале расследования в отношении действий полицейских на акции протеста «жёлтых жилетов» в минувшую субботу в Бордо, сообщает L’Express. Поводом послужили появившиеся в Интернете видео, на которых показан истекающий кровью протестующий через несколько секунд после выстрелов полицейских. Как сообщается, раненый был доставлен в больницу, прооперирован и введён в состояние искусственной комы.
Префект и прокуратура Жиронды обратились к Генеральной инспекции национальной полиции с поручением начать уголовное расследование после распространения в социальных сетях видео, на котором видно, как протестующий в жёлтом жилете получает удар по голове от полицейских в Бордо, использовавших против него огнестрельное оружие самообороны, сообщает L’Express.
Как напоминает издание, в минувшие выходные в социальных сетях стали появляться многочисленные видеоролики, демонстрирующие разные этапы одного и того же события, произошедшего в центре Бордо в субботу вечером, когда «девятый акт» демонстраций «жёлтых жилетов» перерос в столкновения с полицией. На одном из таких любительских видео видно, как полицейский стреляет из травматического оружия, а другой бросает снаряд (вероятно, гранату, снаряжённую резиновой картечью) в направлении улицы, на которой несколькими секундами ранее собрались протестующие. Спустя несколько секунд в том же ролике показывают мужчину с кровоточащей раной на голове, однако нет никаких указаний на то, что эта рана стала прямым последствием брошенного снаряда или стрельбы.
Со слов прокуратуры и источников в правоохранительных органов, полиция пыталась помешать протестующим нанести ущерб магазину Apple Store, который уже подвергался расхищению во время «четвёртого акта» протестной акции в городе 8 декабря.
По словам супруги пострадавшего, раненый, 47-летний пожарный-доброволец из города Базас в департаменте Жиронда, приехал в Бордо в субботу для участия в акции и был «ни в чём не виноват». По прибытии в больницу он был прооперирован и помещён в состояние искусственной комы. В настоящее время опасений насчёт его состояния у врачей нет.
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