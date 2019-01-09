Эксперты: французские власти предпочитают охоту на «жёлтых жилетов» борьбе с настоящей преступностью

Если сравнить суровость французских правоохранительных органов по отношению к «жёлтым жилетам» и бездействие по отношению к «повседневной преступности», двойные стандарты властей Франции становятся очевидны, считают специалисты в области права Реги де Кастельно и Филипп Бильге. Как отмечают эксперты в интервью Atlantico, «особое отношение» французской полиции и судов к протестующим в конечном итоге только сильнее настроит общество против власти.

«Если сравнить агрессивные меры, используемые государством против жёлтых жилетов и пассивность сил правопорядка в отношении главного новогоднего ритуала с тысячами сожжённых машин, единственное чувство , которое при этом возникает, это возмущение», — отмечает на страницах Atlantico французский адвокат Реги де Кастельно. При этом, по убеждению эксперта, подобное отношение со стороны французских властей не случайность, а результат политического выбора правительства.

По словам Кастельно, «повседневная преступность», отравляющая жизнь людей в городах, где целые кварталы часто отдаются на откуп наркоторговцам, во Франции стала массовым феноменом, с которым правительство отказывается бороться вот уже 30 лет. «Знаете ли вы, что ежегодно около 2 млн правонарушений, исполнители которых известны, в нашей стране остаются безнаказанными?», — замечает адвокат. Все это, по его мнению, является следствием чрезмерного стремления французских властей и, в частности, президента Эммануэля Макрона, к экономии бюджетных средств — даже ценой «истощения всех государственных служб».

На этом фоне суровые меры в отношении «жёлтых жилетов» со стороны сил правопорядка выглядят как проявление «паники» со стороны властей Франции, «которые не видят иного способа выйти из кризиса кроме массового подавления общественного движения». По словам Кастельно, с подобным уровнем агрессии со стороны правоохранительных органов страна не сталкивалась даже в мае 1968 года.

Как отмечает адвокат, большинство «жёлтых жилетов», оказавшихся в заключении после акций протеста, привлекались к ответственности за нарушение порядка впервые. Таким образом, во Франции «лучше сжигать машины в пригородах, чем надеть жёлтый жилет и подводные очки по случаю демонстрации», иронизирует эксперт. Очевидно, что пристрастность, с которой государство посредством полиции и покорных судов, относится к движению «жёлтых жилетов», притом, что «друзья власти», вроде бывшего советника Макрона Александра Беналля, пользуются «удивительно снисходительным отношением» правосудия, вызовет в обществе чувство несправедливости и разочарования, считает Кастельно.

«Не стоит заблуждаться, всякий раз, когда нужно было осудить политика, правосудие порой работало довольно медленно. Но после прихода к власти Макрона, он и его окружение пользуются самой настоящей защитой», — замечает адвокат. В своё время в отношении президента возникало множество вопросов. Они касались финансирования его предвыборной кампании, использования государственных средств для электоральных нужд во времена работы Макрона на посту министра финансов и прочее. Однако ни одно из этих дел не получило хода.

В то же время партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» становится объектом настоящего «остервенения» со стороны правосудия: выделенные партии государственные средства отзываются, а самой Ле Пен назначается психиатрическая экспертиза, обращает внимание эксперт. Кроме того, и обыски в региональных бюро и квартирах руководства партии «Непокорившаяся Франция» превратились в настоящее театрализованное действо с участием сотни полицейских и семи судебных участков.

С тем, что в отношении к протестующим и прочим преступникам французские власти пользуются «двойными стандартами» согласен и почётный судья, а также автор ряда книг о правопорядке Филипп Бильге. «Гораздо труднее с постоянством, упорством и суровостью бороться с правонарушениями и преступлениями, отравляющими повседневную жизнь наших соотечественников… Власть не всегда столь же сурово и эффективно борется с другими погромщиками и другими политическими активистами. Это ясно как день. «Жёлтые жилеты» заслужили особое отношение», — замечает эксперт.