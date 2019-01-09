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Экс-министр по делам молодёжи Франции призвал бросить армию против «жёлтых жилетов»

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Бывший министр по делам молодежи и образования Франции Люк Ферри заявил, что полиции нужно применять оружие против демонстрантов в жёлтых жилетах. Как пишет France Soir, кроме того, Ферри призвал задействовать армию чтобы «положить конец этим гнусностям»
Экс-министр по делам молодёжи Франции призвал бросить армию против «жёлтых жилетов»
Reuters

На вопрос о насилии в отношении сил правопорядка во время демонстраций «жёлтых жилетов» бывший министр по делам молодежи и образования Франции Люк Ферри отметил, что полицейским следует воспользоваться оружием.  Как пишет France Soir, кроме того, он призвал задействовать армию.

«Полицейским не создают условия для того, чтобы покончить с насилием. Когда мы видим, как несчастного полицейского бьют ногами, пора уже силам правопорядка воспользоваться своим оружием, невозможно больше это терпеть! Пришло время остановить бандитов из ультраправых, ультралевых или из пригородов», — заявил Ферри.
 
«Если я не ошибаюсь, у нас четвертая по силе армия мира, и ей по силам положить конец этим гнусностям. Нужно называть вещи своими именами», — сказал он.
 
Как напоминает издание, 5 января на «восьмой акт» собралось порядка 50 тысяч человек по всей Франции, что стало заметным успехом для «жёлтых жилетов» после череды относительно вялых акций. Однако ряд вспышек насилия в Париже, Бордо и Тулузе бросили тень на первоначальную идею движения, которое  выступало против роста цен на топливо, но затем расширило требования. Они начали призывать к референдуму гражданской инициативы и к повышению покупательной способности.
 
Два жандарма, которые подверглись жестокому нападению на пешеходном мосту имени  Леопольда-Седара-Сангора через Сену в Париже, подали жалобу. Предполагаемый нападавший Кристоф Деттингер сам сдался властям и был помещён под стражу 7 января. Во вторник срок его задержания был продлён.
 
 
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