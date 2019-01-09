«Спасибо, RT!»: Le Monde рассказала, с какими СМИ предпочитают общаться «жёлтые жилеты»

Участники акций протеста питают недоверие к традиционным медиа и в особенности к BFM TV, и французский филиал бывшего Russia Today — одно из немногих СМИ, которое пользуется их расположением, пишет Le Monde.

««Жёлтые жилеты», принявшие участие в акции протеста у штаб-квартиры корпорации FranceTélévisions в Париже, повстречали команду RT — и продолжили своё шествие, скандируя «Спасибо, RT!»». Под таким описанием этот российский государственный канал не преминул выложить в сеть короткий ролик, снятый одним из его журналистов в субботу 29 декабря. Хотя митингующие не доверяют традиционным СМИ — особенно BFM TV, — французский филиал бывшего Russia Today вошёл в ряды СМИ, которые они всё-таки жалуют.

«Когда я общалась с «жёлтыми жилетами», которые собрались на митинг перед зданием BFMTV, я с удивлением узнала, что они называют среди своих медийных ориентиров RT, — рассказывает Селин Пигаль, глава редакции канала. — Благодаря этому движению СМИ, которому только исполнился год, набирает обороты, следуя, так сказать, по проторенной этими людьми колее».

И действительно — как утверждают в самом RT France, количество просмотров видео на его странице в Facebook в первый месяц акций протеста выросло в четыре раза, достигнув 22 млн, а на YouTube — утроилось. Канал ведёт вещание только через интернет и платформу Freebox — мощи, которую даёт телевизионная антенна, в отличие от тоже бьющего все рекорды BFM он лишён. «Тем не менее, RT отлично понимает ДНК социальных сетей, — отмечает журналист одного из традиционных каналов наполовину взволнованным, а наполовину — очарованным тоном. — Самую широкую аудиторию он не охватывает, зато имеет своё сообщество и обрабатывает его».

«Лишать легитимности либерально-демократический строй»

«Когда я работаю «в поле», стоит мне достать свой микрофон с символикой RT, «жёлтые жилеты» собираются, чтобы меня поприветствовать», — рассказывает репортёр Люка Леже. Такую симпатию канал не стесняется выставлять напоказ — к примеру, вновь и вновь демонстрируя отрывок эфира, во время которого один из «жёлтых жилетов» желает скорейшего выздоровления «Надеж», журналистке RT, раненной во время одной из акций протеста. Тем не менее, с тем, что RT потакает митингующим, в редакции канала не согласны. «Мы нравимся «жёлтым жилетам» потому, что даём им слово, потому что мы с ними обращаемся любезно», — уверяет Ксения Фёдорова, директор RT France.

Залог обретённого теперь RT успеха — это, прежде всего, формат: прямые включения с акций протеста, которые транслируются в интернете и продолжаются порой до десяти часов кряду. Такой «потоковый» стиль служит для публики гарантом того, что «купюр нет», а «журналиста не цензурят», отмечает в «Твиттере» журналист Libération Венсан Глад. По мнению Глада, другими медийными ориентирами «жёлтых жилетов» выступают продюсер прямых эфиров онлайн-издания Brut Реми Бьюзин, а также Венсан Лапьер, бывший видео-продюсер Égalité et Réconciliation, движения оратора-антисемита Алена Сораля.

В связи с тем, что RT демонстрирует кадры с погружением в самое сердце протестов, его иногда обвиняют в том, что он гоняется за сенсациями. «Это очень лёгкий аргумент, нужный, чтобы показать, что мы связаны с какой-нибудь иностранной державой, — отметает такие заявления Ксения Фёдорова. — Но на BFMTV вы увидите те же кадры с потасовками». Меж тем, RT всегда активно освещал недовольство в обществе, включая и акции против нового закона о труде во Франции и в поддержку независимости Каталонии в Испании, и Occupy Wall Street в США… «Жанр «мягкой силы», который применяет Россия посредством RT, сводится не к тому, чтобы сделать эту страну более привлекательной в глазах жителей западных стран, а к тому, чтобы лишать легитимности либерально-демократический строй, чрезмерно освещая общественные конфликты, существующие в странах с таким строем», — полагает научный сотрудник Института международных отношений Франции (IFRI) Максим Одине.

Положительное отношение «жёлтых жилетов» к RT также связано с составом гостей канала. Участники протестов упрекали BFM TV за отказ приглашать отдельных представителей движения, включая Этьена Шуара — преподавателя, который прославился как тем, что отстаивал право народа на проведение референдума по собственной инициативе, так и тем, что выражал конспирологические взгляды и поддерживал Алена Сораля. BFM TV всё же связался с господином Шуаром, когда собрался делать о нём репортаж-зарисовку, однако RT уже задолго до того приглашал его поучаствовать в эфире — сначала 10, а затем и 31 декабря.

«Путинское телевидение»

«А ещё «Жёлтые жилеты» знают, что нас не слишком любит Эммануэль Макрон», — с улыбкой говорит госпожа Фёдорова. В мае 2017-го французский президент назвал RT и российское агентство Sputnik «органами лживой пропаганды», в том числе и в связи с тем, что Sputnik распространил слухи касательно его личной жизни. RT France, против которого направлен недавно появившийся закон о манипулировании информацией, заявляет, что не распространяет новостные фейки, а в июне подал жалобу в связи с вынесенным ему предупреждением от Верховного совета по аудиовизуальным средствам за недочёты в плане «честности и надёжности информации, а также разнообразия точек зрения» по сирийской тематике.

Отношения канала с президентской администрацией остаются натянутыми: канал жалуется, что так и не получил от неё аккредитацию для своих журналистов — аккредитоваться удалось лишь один раз, 11 ноября, во время визита Владимира Путина в Париж. Не появляются в его эфире и министры, а вот депутаты от партии Макрона стали теперь иногда там выступать.