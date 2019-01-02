Издатель Figaro: французы всегда хотят одного, но правительство делает вид, что не слышит

В ежегодном письме к читателям глава издательской группы Figaro обратился к представителям движения «жёлтых жилетов». По его словам, их протест был «криком души» и требованием уважения от правительства, которое не принимало их в расчёт их потребности. По мнению Дассо, такое поведение для французской власти типично, ведь народ в течение многих лет требует достойной жизни и уважения к себе на своей территории, но правительство делает вид, что не слышит.

«Неужто Франция, земля надежды, настолько позабыла о своих сынах и дочерях, что бунт — единственное, что осталось им?» — задаётся вопросом директор издательской группы Figaro Оливье Дассо на страницах одноимённой газеты.

В своём ежегодном письме к читателям он обращается к представителям движения «жёлтых жилетов», сразу оговариваясь, что не очень рассчитывает на то, что они прочтут текст, написанный «представителем поносимых элит»* в одном из «обвиняемых во всех грехах» печатных изданий национального охвата.

«Жёлтые жилеты Франции, я не претендую на то, чтобы знать вас, но я надеюсь, что смогу вас понять», — пишет Дассо. В его восприятии протестное движение стало «криком души» определённой части французов, отказавшихся от «постепенного вымирания» и потребовавших «уважения к своему достоинству» и результатов от правительства.

«Кажется, «высшие слои» Франции, узнав о вашем существовании, испытали что-то среднее между классовой неприязнью и чувством вины», — пишет издатель газеты, добавляя, что новость тотчас вызвала споры о «природе» протестного движения: является ли оно «правым», «левым», «праворадикальным» или «леворадикальным», соответствует ли современным стандартам «инклюзивности, феминизма и экологичности». «Горе вам, бедняги! Вы требуете права ездить на машине, этом транспорте, столь поносимом той частью общества, что без зазрения совести садится на заднее сидение Uber и пользуется услугами фур, доставляющих посылки с Amazon», — иронизирует автор.

«Жёлтые жилеты» требуют, чтобы представители власти слышали их и действовали в соответствии с их потребностями, выступают за «эффективную демократию», в которой «счастливые новоизбранные политики не спешат делать то, что впрямую противоречит воле народа».

Начиная с 1995 года французы последовательного голосовали против дальнейшей интеграции страны в европейские структуры, начиная с 2002 года они дважды выводили во второй тур президентских выборов представителей семьи Ле Пен, а в 2014 году обеспечили «Национальному Фронту» победу на европейских выборах, напоминает Дассо. Результаты всех выборов за последние 40 лет являются посланиями к власти от народа, желающего «жить достойно и видеть уважение к себе на своей территории». «Пора признать, что французы в различной форме всегда говорят нам одно и то же. Голосование-наказание, голосование-протест, неявка, голосование против всех. Они используют все средства, и всё же следующие одно за другим правительства делают вид, что не слышат», — отмечает автор.

По мнению Дассо, президент республики и его сторонники не должны обманываться по поводу прочности своего положения во власти. Победа Макрона с минимальным отрывом на выборах 2017 года была в первую очередь следствием нежелания видеть Марин Ле Пен в качестве представителя верховной власти. Власть президента обязывает его «восстановить дух справедливости», близкий всем французам: покончить с «поблажками», установить справедливое налогообложение, а также «покончить с Францией, в которой наибольшую помощь получают самые благополучные, часто презирающие рабочий класс — тех, кто соблюдает правила и тяжело работает, кто голосует, но кого не слышат или, хуже, не принимают во внимание».

По словам издателя Figarо, требование перехода к прямой демократии с помощью референдума гражданской инициативы со стороны «жёлтых жилетов» стало следствием кризиса представительской демократии. «Однако Франция не швейцарский кантон и не рыночная площадь в Древней Греции», — предупреждает автор.

«Наша демократия переживает не лучшие времена, потому, что парламент переживает не лучшие времена», — полагает Дассо. В качестве иллюстрации кризиса, с которым столкнулся французский законодательный орган, Дассо приводит законопроект, внесённый в Национальную Ассамблею им самим в 2017 году. Речь идёт о праве работодателей предоставлять работникам премии, которые не облагались бы налогами. В своё время проект не получил одобрения парламента, однако в 2018 году эта идея была озвучена президентом Макроном как средство «успокоения» «жёлтых жилетов».

«2018 год с его яростью уже покинул нас, начнём же 2019 на ноте надежды», — призывает Дассо. «Даже самые циничные из нас» в тайне обожают новый год и подпитывают в себе иррациональную мысль о том, что будущий год будет лучше предыдущего, замечает автор. Часто по прошествии времени эта уверенность сменяется горьким разочарованием. «Но давайте хотя бы однажды понадеемся на невозможное», — призывает глава группы Figaro читателей газеты.

*Оливье Дассо — член партии «Республиканцы», сын политика и миллиардера Сержа Дассо, возглавлявшего французскую аэрокосмическую корпорацию Dassault Aviation, под контроль которого в 2004 году перешла издательская группа Figaro (прим. ИноТВ).