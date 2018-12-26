Французский историк: политика Макрона загнала Францию в тупик и сделала неуправляемой

Кризис, переживаемый Францией сегодня, гораздо глубже, чем экономические требования «жёлтых жилетов», полагает историк и философ Маршель Гоше. Финансовые меры, предложенные правительством, вряд ли помогут преодолеть раскол в обществе и устранить последствия 30 лет политики глобализации. При этом правительство Макрона своими действиями только усугубило проблемы в стране и сделало Францию неуправляемой, считает эксперт.

По мнению французского историка и философа Марселя Гоше, меры, предложенные властями для борьбы с кризисом «жёлтых жилетов» поверхностны и не удовлетворят протестующих, требующих, чтобы государство «облегчило их участь». Да, власть может поднять зарплаты, но что делать с «интернациональным распределением рабочих мест», с потерей социального статуса, задаёт риторический вопрос историк на страницах Le Soir. «С этой точки зрения, никакого выхода нет. Непонимание воцарилось между целыми пластами общества, которые больше не говорят на одном языке. Это уже не социальный раскол. Это нравственный раскол», — заявляет эксперт.

По мнению Гоше, хотя влияние кризиса на правительство Эммануэля Макрона будет длительным, никакой возможной альтернативы существующему положению дел нет: «страна стала неуправляемой». По убеждению собеседника издания, подготовка к сегодняшнему «взрыву» шла в течение последних 30 лет, когда Франция встала на путь глобализации, результатом которой стало промышленное вымирание целых регионов страны.

Эммануэль Макрон был избран на свой пост вследствие распада политической системы — ещё одного следствия глобализации. В ходе своей предвыборной кампании он обещал «прислушиваться к обществу», однако после избрания делал ровно противоположное, полагает историк. Его правительство стало издавать законы «с бешеной скоростью», однако по прошествии времени люди поняли, что им предлагают совсем не то, чего они ждали. Правительство разрывают постоянные противоречия, реформы идут друг другу наперекор. «Эту политику невозможно понять. А технократы не способны её объяснить», — замечает Гоше.

Будучи кандидатом в президенты, Макрон не раз говорил, что французам нужен своего рода «король», однако он глубоко ошибся в том, чего подданные ждут от монарха, считает историк. Король для французов «не менеждер и не хозяин стартапа», заставляющий сотрудников работать по 18 часов в день для того, чтобы все французы, благодаря «цепной реакции» стали миллиардерами. «Во французской традиции король — это арбитр… Когда Макрона называют президентом богачей, ему ставят в упрёк неспособность стать арбитром между богатыми и бедными», — поясняет специалист.

При этом Гоше не исключает возможности, что удар, полученный президентом республики, прибавит ему мудрости. Тем не менее эксперт сомневается, что текущий кризис станет для лидера Франции возможностью осуществить «левый поворот» в своей политике. «Идея о том, что можно реформировать Францию, а потом перераспределить плоды экономического роста — романтический вымысел», полагает философ. Проблемы страны слишком глубоки, чтобы решить их за столь короткое время. Кроме того, проект Макрона, подразумевающий возможность реформировать Европу и одновременно придать французской экономике потерянный динамизм — «чистое безумие», уверен собеседник издания.

Все европейские проекты Макрона потерпели неудачу, замечает Гоше, однако сегодняшняя слабость президента, парадоксальным образом, может сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. «Если то, что происходит во Франции, вдруг стало сильно пугать остальных европейцев, Макрону могут пойти на уступки. Другие европейцы не больше, чем мы сами, хотят повторения итальянского сценария с альянсом Ле Пен — Меланшон во главе», — поясняет эксперт.

Сегодняшняя Франция находится в тупике, считает историк. Ни классическая политическая система, ни «популисты» в лице Марин Ле Пен и Жана-Люка Меланшона, не способны управлять страной. Однако слабая надежда на исправление ситуации всё же есть. Существует вероятность, что сегодняшний кризис поможет французам здраво оценить положение, в котором они находятся и увидеть все, что идёт не так.