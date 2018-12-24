France 2: народный гнев заставил Макрона отказаться от появлений на публике

В последнее время Эммануэль Макрон подвергается крайне агрессивным нападкам со стороны протестующего населения, отмечает France 2. Последний случай с обезглавливанием чучела президента произвёл на лидера страны тяжёлое впечатление, рассказывает журналист телеканала Валери Астрюк. По её словам, агрессия по отношению к президенту для Франции не новость, однако впервые народная ненависть к главе государства длится так долго и принимает столь радикальные формы.

Этим утром Эммануэль Макрон, находящийся в Республике Чад, призвал к спокойствию:

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Очевидно, что самые суровые меры, в том числе со стороны судебной системы, будут применены. Сейчас должны воцариться порядок, спокойствие и согласие. Наша страна нуждается в этом. Она нуждается в согласии, в единстве, в искреннем и активном участии в общем деле, и,конечно, необходимо сгладить противоречия.

«Порядок, спокойствие, согласие», — просит Эммануэль Макрон. Добрый вечер, Валери Астрюк.

ВАЛЕРИ АСТРЮК, журналист France 2: Добрый вечер.

Глава государства подвергается крайне агрессивным нападкам, как мы видим. Мы были свидетелями того, как некоторые из «жёлтых жилетов» даже обезглавили его чучело. Эта агрессия как-то затрагивает, влияет на Эммануэля Макрона?

ВАЛЕРИ АСТРЮК: Вот реальный случай: вчера в самолёте, направлявшемся в Республику Чад, Эммануэль Макрон показывал фото, в котором разыгрывалась сцена его обезглавливания и признался тем, кто его сопровождал, что это было тяжкое зрелище — правда, больше о том, чтобы выплёскивать чувства на публике, речь не шла.

В любом случае, в последние 15 дней, если не считать единственного выхода в свет, — это был визит в Центр содержания детей, переживших жестокое обращение — президент избегает появлений на публике, не желая создавать новые прецеденты для оскорблений.

Такая агрессия по отношению к президенту не новость. Ширак, Саркози, Олланд — все они в своё время подвергались оскорблениям. Однако впервые эта ненависть принимает столь агрессивные формы и длится так долго.

Но на каком этапе и как, по вашему мнению, Валери, глава государства выйдет из этого положения?

ВАЛЕРИ АСТРЮК: Эммануэль Макрон надеется, после начала общенационального обсуждения* в середине января ситуация поутихнет. Он также рассчитывает добиться этого, идя навстречу мэрам. Кроме того, во время своей предвыборной кампании кандидат Макрон выступал за доступность и горизонтальность (власти — ИноТВ). Сегодня его обвиняют в том, что он сделал прямо противоположное. Следовательно, он должен попытаться вернуться к собственным обещаниям.

*В во время своего телеобращения к нации 10 декабря Макрон предложил вынести ключевые для государства проблемы, в числе которых: переход на экологичное энергопотребление, налоги, состояние демократии, работа государственных служб и иммиграция — на общенациональное обсуждение (прим. ИноТВ).

Дата выхода в эфир: 23 декабря 2019 года