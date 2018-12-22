Обозреватель Le Figaro: государственные структуры Франции объявляют войну Макрону

Помимо конфликта с «жёлтыми жилетами», Эммануэлю Макрону приходится быть участником множества противостояний внутри правительства, пишет на страницах Le Figaro журналист Ив Маму. Неподчинение главе государства сегодня демонстрируют органы правопорядка, министерство финансов и прочие государственные структуры. Похоже «глубинное государство» вступило в открытую войну с президентом, замечает автор статьи.

Конфликт между президентом Франции Эммануэлем Макроном и «жёлтыми жилетами», находящийся в центре внимания французских СМИ, не единственное противостояние, в котором приходится участвовать лидеру Пятой республики, пишет на страницах Le Figaro журналист Ив Маму. По его словам, большинство этих конфликтов происходят внутри правительства.

«Большая часть того, что в Америке называют «deep state» (глубинное государство — ИноТВ), похоже, вступило сегодня в открытую или подспудную войну с президентом», — отмечает обозреватель газеты.

Один из примеров — конфликт между главой государства и силами правопорядка, ставший очевидным в разгар «дела Бенналя». Как напоминает издание, 18 июля 2018 года в газете Le Monde появилось сообщение о том, что журналисты «опознали» на видео, демонстрирующем избиение протестующего полицейским, приближённого Эммануэля Макрона Александра Бенналя. С этой статьи началось «настоящее политическое землетрясение». При этом, как отмечает автор, маловероятно, чтобы видео, демонстрирующее небольшое происшествие с участием протестующего и полицейского в период масштабных забастовок железнодорожников и студентов привлекло внимание СМИ само по себе. По убеждению журналиста, за заголовком «Le Monde опознала на видео…» кроется намеренное желание кого-то во власти «навредить президенту».

По словам автора, журналисты, в том числе ведущие расследования, редко «докапываются до правды самостоятельно» — обычно они становятся инструментом в руках политиков или экономистов, намеренно предоставляющих им информацию под видом «анонимных источников».

Как напоминает Маму, сразу же после начала расследования этого дела, представители правоохранительных ведомств, включая самого министра внутренних дел, начали дистанцироваться от Макрона и свидетельствовать против него в ходе слушаний в Национальной Ассамблее.

Истоки недовольства представителей полиции властью следует искать ещё в октябре 2016 года, когда сотни полицейских вышли акцию протеста возле больницы Сент-Луи, куда был госпитализирован один из их коллег после нападения «молодых людей» (эвфемизм, используемый французскими СМИ для обозначения групп молодёжи иммигрантского происхождения) с использованием «коктейлей Молотова». Акция, закончившаяся движением около пятисот вооружённых полицейских на автомобилях с включёнными сиренами по Елисейским полям, в двух шагах от Министерства внутренних дел и Елисейского дворца, вызвала панику в МВД Франции.

Недавно, в целях успокоения неутихающей ярости полицейских правительство предложило выплатить представителям правопорядка премию в размере €300, однако полицейские, требующие компенсации десятков тысяч часов сверхурочной работы, не оценили этой меры. 19 декабря недовольные своим материальным положением представители правопорядка Ниццы направились в сторону площадей, оккупированных представителями движения «жёлтых жилетов». Однако вместо того, чтобы оттеснить протестующих, полицейские присоединились к протесту. Как подчёркивает автор статьи, разногласия по поводу оплаты труда между представителями властей и профсоюзов полиции были улажены в тот же день.

Помимо конфликта с правоохранительными органами, президенту пришлось столкнуться и с сопротивлением со стороны министерства финансов. 10 декабря Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к народу Франции, в ходе которого предложил ряд финансовых мер для урегулирования кризиса «жёлтых жилетов», в том числе отмену социального налога для пенсионеров и повышение минимального размера оплаты труда на €100.

18 декабря еженедельник L'Opinion выяснил, что эти меры были предложены президентом без предварительных консультаций с министерством финансов. «Он не поинтересовался мнением ни господина Дарманена (министр общественных средств — ИноТВ), ни господина Ле Мэра (министр финансов — ИноТВ), ни госпожи Луазо (ответственный министр по европейским делам — ИноТВ), поскольку они ничего не смогли бы сделать — признался изданию один из приближённых президента. — Ему бы ответили: «Мы не знаем как это сделать».

Как сообщает журналист, с этого момента министерство финансов и правительство не перестают демонстрировать взаимное недовольство. Представители власти обвиняют финансистов в сопротивлении проводимой президентом политики, направленной на улучшение покупательской способности французов, а также принятии «технократических решений», оторванных от реальной жизни людей.

«Между полицией, угрожающей отделением от государства и финансистами, намеренными навязать свои правила политике, проводимой одним из них (президент — бывший финансовый инспектор), капитал доверия Эммануэля Макрона испаряется с каждым днём», — замечает Маму. От него всё больше дистанцируются руководители предприятий, 65% из которых сегодня заявляют о своей поддержке движения «жёлтых жилетов». 18 декабря ряд генералов отставке обвинил президента в «измене» за подписание Всемирного пакта ООН по миграции, объявляющего право на иммиграцию неотъемлемым правом человека.

«Изоляция Эммануэля Макрона, вероятно, является признаком кризиса самого опустошительного в истории Пятой республики режима», — заключает автор.