Telegraph: уступки Макрона притушили поддержку «жёлтых жилетов»

На Елисейских полях и в других районах французской столицы полицейские, занимающиеся борьбой с уличными беспорядками, использовали против протестующих слезоточивый газ и вступали с ними в противостояние. Однако по сравнению с событиями недельной давности это были лишь незначительные инциденты, отмечается в статье.

В целом по всей стране в демонстрациях приняли участие 66 тыс. человек, то есть в два раза меньше, чем неделю назад. В Париже в акциях протеста участвовали 2200 человек, тогда как неделю назад протестующих во французской столице было 10 тысяч.

Для борьбы с уличными беспорядками в Париже в субботу были привлечены 8 тыс. полицейских — в 4 раза больше чем протестующих — и 14 единиц бронетехники, говорится в статье. В центре города были устроены контрольно-пропускные пункты, на которых у людей проверяли сумки и одежду на предмет наличия у них шлемов и оружия. По данным правоохранительных органов, 112 человек были взяты под стражу.

Как напоминает издание, в надежде успокоить страну после протестов, продолжающихся уже более месяца, Макрон недавно принял пакет мер по снижению налогов и повышению минимальных зарплат. Этот шаг успокоил многих французов, в результате чего рейтинг поддержки протестующих в «жёлтых жилетах» упал с 80% до 50%.

Но также есть множество людей, которые заявляют, что новые меры по-прежнему не позволяют им возможности сводить концы с концами. Они намерены продолжать протесты в попытке добиться больших уступок от 40-летнего президента, пишет The Daily Telegraph.

«Жёлтые жилеты» вновь вышли на улицы Парижа и других французских городов, однако антиправительственные протесты, похоже, теряют набранные обороты, пишет The Daily Telegraph. Произошло это после крупных уступок президента Франции Эммануэля Макрона, а также после очередного смертоносного теракта на территории страны.