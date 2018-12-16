Telegraph: уступки Макрона притушили поддержку «жёлтых жилетов»

Протесты «жёлтых жилетов» во Франции начали терять обороты, пишет The Daily Telegraph. Как поясняет издание, произошло это после того, как французский лидер Эммануэль Макрон пошёл на серьёзные уступки протестующим.
«Жёлтые жилеты» вновь вышли на улицы Парижа и других французских городов, однако антиправительственные протесты, похоже, теряют набранные обороты, пишет The Daily Telegraph. Произошло это после крупных уступок президента Франции Эммануэля Макрона, а также после очередного смертоносного теракта на территории страны.
На Елисейских полях и в других районах французской столицы полицейские, занимающиеся борьбой с уличными беспорядками, использовали против протестующих слезоточивый газ и вступали с ними в противостояние. Однако по сравнению с событиями недельной давности это были лишь незначительные инциденты, отмечается в статье.
В целом по всей стране в демонстрациях приняли участие 66 тыс. человек, то есть в два раза меньше, чем неделю назад. В Париже в акциях протеста участвовали 2200 человек, тогда как неделю назад протестующих во французской столице было 10 тысяч.
Для борьбы с уличными беспорядками в Париже в субботу были привлечены 8 тыс. полицейских — в 4 раза больше чем протестующих — и 14 единиц бронетехники, говорится в статье. В центре города были устроены контрольно-пропускные пункты, на которых у людей проверяли сумки и одежду на предмет наличия у них шлемов и оружия. По данным правоохранительных органов, 112 человек были взяты под стражу.
Как напоминает издание, в надежде успокоить страну после протестов, продолжающихся уже более месяца, Макрон недавно принял пакет мер по снижению налогов и повышению минимальных зарплат. Этот шаг успокоил многих французов, в результате чего рейтинг поддержки протестующих в «жёлтых жилетах» упал с 80% до 50%.
Но также есть множество людей, которые заявляют, что новые меры по-прежнему не позволяют им возможности сводить концы с концами. Они намерены продолжать протесты в попытке добиться больших уступок от 40-летнего президента, пишет The Daily Telegraph.
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