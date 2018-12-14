L’Obs: Власти Парижа готовятся к новому удару «жёлтой стихии»

«Жёлтые жилеты» не хотят отказываться от проведения запланированной в Париже протестной акции. На их планы не повлияло ни выступление Эммануэля Макрона, ни теракт в Страсбурге. Для сдерживания готовящихся протестов представители власти Парижа планируют вывести на улицы 8000 полицейских и 14 единиц бронетехники, сообщает Le Nouvel Observateur.

Участники акций посчитали меры, предложенные президентом страны Эммануэлем Макроном в своём выступлении в понедельник, 10 декабря, «недостаточными» и объявили, что в субботу «проведут «пятый акт»*, хотя правительство Франции обращалось к протестующим с призывом «временно приостановить» демонстрации, пишет L’Obs.

Для поддержания порядка в городе власти французской столицы намерены использовать силы и средства, сравнимые с теми, что привлекались в ходе прошлой акции.

Мишель Дельпюш, префект полиции Парижа, заявил сегодня в интервью французской радиостанции: «Численность личного состава останется той же [что и в субботу, 8 декабря]: 8000 человек, среди которых одновременно будут присутствовать ударные подразделения полиции, то есть, отряды спецназа, эскадроны жандармерии быстрого реагирования и манёвренные группы, «легкая кавалерия».

Несмотря на то, что нашлись и более сдержанные «жёлтые жилеты», придерживающиеся позиции, что «настало время диалога», в субботу, как и на прошлой неделе, на улицы французской столицы будет выведено 14 единиц бронетехники, подчеркнул префект. Идея, по его словам, состоит в том, чтобы подготовиться к ситуации, которая может сложиться «наихудшим образом».

Как сообщает L’Obs, Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер отметил необходимость пересмотреть расстановку сил в городе во время протестов.

«Мы столкнулись с беспорядками, которые мы не можем контролировать в рамках несогласованных демонстраций, которые носят стихийный характер», подчеркнул он в эфире французской радиостанции.

Чтобы выявить тех, кто прибыл в Париж лишь «для участия в погромах» и привёз с собой оружие, контроль над городом будет усилен уже сегодня вечером.

Однако, большое количество музеев французской столицы будут работать, поскольку власти города не хотят, чтобы создалось впечатление, что «Париж вымер», в отличие от 8 декабря, когда Лувр, Эйфелева башня и многочисленные магазины были закрыты, пишет Le Nouvel Observateur.

*Имеется в виду новая волна протестов. Всего их было четыре. (Прим. ИноТВ)