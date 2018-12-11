Radio Canada: Макрон пошёл ва-банк, пытаясь усмирить протесты

Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, предложив ряд мер по снижению налогового бремени и улучшению благосостояния населения. Как отмечает корреспондент Radio Canada, он понимает, что ему не удастся переубедить самых радикальных представителей «жёлтых жилетов», но при этом он рассчитывает уговорить остальное население не присоединяться к протестам.

Я беспокоюсь только о вас, я борюсь только за вас — вот, что сказал Эммануэль Макрон в своём обращении к нации. После нескольких недель кризиса и новых выходных, во время которых царили беспорядки, французский президент признал свои ошибки. Он предложил «жёлтым жилетам» и миллионам граждан, которые их поддерживают, новый общественный договор. Налоговые послабления, повышение минимальной зарплаты, глубокая государственная реформа. Пожмут ли «жёлтые жилеты руку, протянутую их президентом? Как бы то ни было, сегодня многие обещают продолжать борьбу. Давайте сначала посмотрим репортаж нашего корреспондента Жана-Франсуа Беланже.

Целый день он советовался. Его часто обвиняют в том, что он отдалён и заносчив, оторван от реальной жизни французов, но Эммануэль Макрон захотел к ним прислушаться. На протяжении четырёх часов он общался с профсоюзами, предпринимателями и местными депутатами, выслушивая их предложения, как выйти из кризиса.

И вот, в 8 вечера он в торжественной обстановке обратился к французам. Прежде всего, он осудил участников демонстраций за насилие.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Когда начинается насилие, кончается свобода.

При этом он отметил, что понимает её истоки

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Этот гнев глубже. Я считаю его во многих отношениях справедливым. Возможно, в этом есть для нас возможность.

А дальше он сделал то, чего многие от него ожидали — повинился.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Я признаю свою часть ответственности. У вас могло сложиться впечатление, что мне все равно и что у меня другие приоритеты. Я знаю, что у меня получилось обидеть некоторых из вас своими словами.

С самого начала кризиса «жёлтые жилеты» укоряли Эммануэля Макрона в том, что у него банковское прошлое, обвиняли его в том, что он президент богачей. Он попытался изменить этот образ.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Прежде всего, я сегодня хотел бы объявить чрезвычайное положение в экономике и социальной сфере.

Но больше всего французы ждали конкретных предложений. Их было четыре. Минимальный размер оплаты труда вырастет на 100 евро — это в три раза больше, чем было предусмотрено. Сверхурочная работа отныне будет освобождаться от уплаты налогов и сборов. Он также попросил работодателей выплатить сотрудникам бонусы по итогам года, которые также не будут облагаться налогами. И повышение ставки отчислений в фонд общеобязательного социального страхования затронет лишь тех пенсионеров, которые зарабатывают больше 2000 евро в месяц.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Я беспокоюсь только о вас, я борюсь только за вас. Наша единственная битва — за Францию.

Эти меры будут стоить казне от 8 до 10 миллиардов евро. Но тем не менее они оказались не вполне убедительными. Его противники уже готовят новую акцию.

ЭКСПЕРТ: С помощью сложенных в кучу мер не получится остановить отставание Франции от многих стран.

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН, глава Франции «Непокорившаяся Франция» в Национальной Ассамблее: Значительную часть населения не затрагивают никакие из мер, объявленных президентом Франции.

ОЛИВЬЕ ФОР, первый секретарь Социалистической партии в Национальной Ассамблее: Сегодня вечером было принято решение заявить о том, что поступления в бюджет будут происходить не за счёт богатых, а за счёт самих французов. И это скандал, ведь на деле ничего не меняется.

ЖАН-ФРАНСУА БЕЛАНЖЕ, корреспондент Radio-Canada: Этими мерами, которые Эммануэль Макрон сегодня объявил, он идёт ва-банк — пан или пропал. Он понял, что ему не удастся изменить настроения самых убеждённых «жёлтых жилетов». Он пытается просто убедить максимальное количество людей оставаться дома. Однако нужно подождать ещё несколько дней, чтобы понять, удалось ли ему достичь своей цели — следующая демонстрация назначена на субботу.

Жан-Франсуа Беланже, ICI Radio Canada, Париж.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2018 года.