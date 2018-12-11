Польский политолог: желание России ослабить Макрона — удобная отговорка для Запада

Российская олигархия в огромной степени существует благодаря экспорту сырья в Западную Европу, поэтому никакого интереса России в том, чтобы дестабилизировать Францию и ослабить Макрона — нет, уверен польский профессор и политолог Рафал Хведорук. В беседе на портале wPolityce он объяснил, что для многих государств в мире тезис о том, что Россия где-то там вмешивается — просто-напросто удобная отговорка, а на самом деле это США заинтересованы беспорядками во Франции.

Последствия протеста во Франции могут быть большими, в особенности учитывая то, что в мире есть много кругов заинтересованных дестабилизацией государств Западной Европы, заявил в интервью порталу wPolityce польский профессор и политолог Рафал Хведорук.

«Не подлежит сомнению то, что очень серьёзные субъекты во главе с Соединёнными Штатами Америки вовсе необязательно заинтересованы в углублении европейской интеграции», — сказал он.

В беседе с порталом польский политолог также прокомментировал информацию о том, что якобы влияние на дестабилизацию во Франции могла оказать Россия. «Я не вижу политического интереса, какой могла бы иметь Россия в ослаблении президентства Макрона. Российская олигархия в огромной степени существует, и она питает своё общество благодаря экспорту сырья в Западную Европу, прежде всего, я говорю о Германии. Сложно ожидать того, чтобы в интересах России была дестабилизация Западной Европы», — объяснил он.

Политолог также отметил, что следует принимать во внимание общие российско-французские интересы в Ливии. «Я считаю, что для многих государств в мире это просто удобная отговорка, что Россия где-то там вмешивается. Я могу согласится, например с тем, что Россия была заинтересована в брексите. Но какой интерес Россия могла бы иметь в ослаблении президента, который стремится к углублению европейской интеграции, а затем де-факто к укреплению роли Германии и Франции?» — задался вопросом Хведорук.

Профессор также подчеркнул, что можно было предвидеть, что массовые протесты могут начаться во Франции уже после того, как президентом стал Эммануэль Макрон. «Есть много источников этого кризиса, который сейчас имеет место во Франции. Есть много заинтересованных в том, чтобы план немецко-французского тандема не превратился в реальность», — резюмировал в интервью порталу wPolityce польский политолог.