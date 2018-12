RTL: Франция посоветовала Трампу не вмешиваться в её внутренние дела

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на высказывания Дональда Трампа о протестах «жёлтых жилетов» в Париже в минувшую субботу, сообщает RTL.

Выступая в программе Grand Jury на радиостанции RTL министр иностранных дел посоветовал главе Белого дома не вмешиваться во внутренние дела Франции. Поводом стала вчерашняя публикация Трампа в Twitter, в которой Дональд Трамп назвал прошедшие 8 декабря в Париже протестные выступления «крайне печальным днём и ночью для Парижа» и предположил, что пришло время «положить конец смехотворному и чрезвычайно дорогостоящему Парижскому договору и возвратить людям деньги в форме снижения налогов».

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!