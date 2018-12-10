RTL: Франция посоветовала Трампу не вмешиваться в её внутренние дела

В ответ на высказывания Трампа о протестах «жёлтых жилетов» в Париже министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посоветовал главе Белого дома не вмешиваться во внутренние дела французов, сообщает RTL. Как напоминает издание, в минувшую субботу президент США посоветовал Франции отказаться от Парижского договора по климату в связи с протестами.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на высказывания Дональда Трампа о протестах «жёлтых жилетов» в Париже в минувшую субботу, сообщает RTL.
Выступая в программе Grand Jury на радиостанции RTL министр иностранных дел посоветовал главе Белого дома не вмешиваться во внутренние дела Франции. Поводом стала вчерашняя публикация Трампа в Twitter, в которой Дональд Трамп назвал прошедшие 8 декабря в Париже протестные выступления «крайне печальным днём и ночью для Парижа» и предположил, что пришло время «положить конец смехотворному и чрезвычайно дорогостоящему Парижскому договору и возвратить людям деньги в форме снижения налогов».
Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!
«Я говорю Дональду Трампу — и президент Республики также ему об этом уже говорил — мы не принимаем участия в американских дискуссиях, и вы позвольте нашей стране жить своей жизнью», — заявил в ответ глава французского внешнеполитического ведомства.
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