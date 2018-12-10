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RTL: Франция посоветовала Трампу не вмешиваться в её внутренние дела

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В ответ на высказывания Трампа о протестах «жёлтых жилетов» в Париже министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посоветовал главе Белого дома не вмешиваться во внутренние дела французов, сообщает RTL. Как напоминает издание, в минувшую субботу президент США посоветовал Франции отказаться от Парижского договора по климату в связи с протестами.
RTL: Франция посоветовала Трампу не вмешиваться в её внутренние дела
Reuters

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на высказывания Дональда Трампа о протестах «жёлтых жилетов» в Париже в минувшую субботу, сообщает RTL.

Выступая в программе Grand Jury на радиостанции RTL министр иностранных дел посоветовал главе Белого дома не вмешиваться во внутренние дела Франции. Поводом стала вчерашняя публикация Трампа в Twitter, в которой Дональд Трамп назвал прошедшие 8 декабря в Париже протестные выступления «крайне печальным днём и ночью для Парижа» и предположил, что пришло время «положить конец смехотворному и чрезвычайно дорогостоящему Парижскому договору и возвратить людям деньги в форме снижения налогов».

 

 

«Я говорю Дональду Трампу — и президент Республики также ему об этом уже говорил — мы не принимаем участия в американских дискуссиях, и вы позвольте нашей стране жить своей жизнью», — заявил в ответ глава французского внешнеполитического ведомства.  

 

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RTL Германия Европа
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Дональд Трамп Жан-Ив Ле Дриан климат Париж протест США Франция Эммануэль Макрон
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