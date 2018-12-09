Spiegel: левые Германии поддержали протест «жёлтых жилетов» как справедливый и обоснованный

Руководство Левой партии Германии выразило солидарность с французскими «жёлтыми жилетами», сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Глава фракции левых Сара Вагенкнехт подчеркнула обоснованность этих протестов: люди правильно делают, что сопротивляются политике, которая ведёт к ухудшению их жизни — а Эммануэль Макрон действует исключительно в интересах богачей.

Президиум Левой партии Германии выразил солидарность с протестующими во Франции, известными как «жёлтые жилеты», сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Как подчёркивает издание, демонстрации во Франции имеют массовый характер и сопровождаются применением насилия.

Левая партия заявила о своей позиции в субботу во время заседания совета руководящего состава. По замечанию журнала, в партии не обошлось без внутренних разногласий по этому вопросу.

Тем не менее, руководство левых пришло к выводу, что сопротивление «жёлтых жилетов» политике французского президента Эммануэля Макрона оправдано и справедливо, потому что он действует «исключительно в интересах сверхбогатых». «В широте социального протеста мы также видим ободрение для Германии», — заявили в президиуме партии.

Между тем, на прошлой неделе сопредседатель Левой партии Бернд Риксингер выражал скептическое отношение к массовым демонстрациям во Франции. «Потенциал ультраправых в рядах этого движения вызывает обеспокоенность», — отметил он в беседе с репортёрами немецких газет.

Глава фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт, напротив, подчеркнула: это правильно, что люди сопротивляются, когда политика приводит к ухудшению их жизни. Вместе с тем она выразила сожаление по поводу того, что правые силы пытаются использовать эти протесты и что демонстрации проходят с применением силы. При этом сами по себе выступления Вагенкнехт считает «абсолютно обоснованными».

С середины ноября по инициативе «жёлтых жилетов» во Франции постоянно перекрываются улицы и проходят протесты, напоминает немецкий журнал. Это движение не относится ни к какому политическому лагерю, профсоюзу или партии. Изначально оно организовывалось как протест против повышения налогов на топливо, однако сейчас обрело новые масштабы и превратилось в протест против политики французского президента Эммануэля Макрона, отмечает Der Spiegel.