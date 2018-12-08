Обозреватель CNN о «жёлтых жилетах»: это не движение, это восстание

В Париже начинается «четвёртый акт» протестов. Полиция уже применяет против толпы слезоточивый газ, сообщает CNN. Как отмечает журналистка Агнес Пуарье, за гневом и агрессией протестующих скрывается отсутствие стратегии, а наладить диалог с «жёлтыми жилетами» слишком трудно из-за их отказа выбирать делегатов. В отсутствие диалога между властью и народом нынешнее «восстание» может привести к непредвиденным последствиям, предупреждает Пуарье.

О сути происходящего в столице Франции нам расскажет журналистка и политический комментатор Агнес Пуарье. Она сейчас в нашем лондонском бюро. Мы ценим ваше время и мнение. Давайте посмотрим на эти кадры, если у нас ещё есть сигнал, прошу режиссёра показать нам прямую трансляцию с улиц Парижа… Буквально только что, Агнес, мы видели… А вот и эти кадры. Мы видели, как против толпы применили слезоточивый газ. Как мы понимаем, на улицах сейчас сотни… около полутора тысяч протестующих. Я хотел бы узнать ваши первые впечатления, с учётом того, что мы видим.



АГНЕС ПУАРЬЕ, журналист и политический комментатор: Это было то, чего мы все ожидали, чего мы опасались. А слезоточивый газ — это ничего, если им всё ограничится. Знаете, в прошлую субботу я была в Париже, полицию тогда оттеснили, так что теперь стратегия изменилась. Мы также ожидаем, что на улицы Парижа выйдут тысячи весьма и весьма агрессивных протестующих. И это также тот образ, который они хотят передать. В данный момент мы имеем дело не с движением, а с восстанием. Это момент, когда они выражают свой гнев. А за гневом и насилием скрывается отсутствие стратегии.



В последние две недели мы видели, что они отказываются выбирать представителей или делегатов. Сама идея представительства или делегаций вызывает у них подозрение. Из-за этого, конечно же, французским властям и профсоюзам очень трудно вести с ними диалог. Будем надеяться, что в конце сегодняшнего «четвёртого акта» протестов, как они («жёлтые жилеты». — ИноТВ) это называют, тон изменится и, может быть, начнётся диалог. В противном случае я не представляю себе, к чему может привести это восстание.



Дата выхода в эфир 08 декабря 2018 года.



Материал предоставлен CNN International.