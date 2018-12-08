Euronews: французская полиция поставила старшеклассников на колени

Эти сцены задержания старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет в департаменте Ивлин в городе Мант-Ля-Жоли были сняты и размещены в социальных сетях.

Заломленные за спину руки, стояние на коленях — так полиция пытается призвать к порядку протестующих. Во Франции накануне были задержаны свыше 700 лицеистов. Силы правопорядка говорят, что задержания последовали после массовых столкновений с полицией и попыток поджогов учебных заведений.

По сообщениям профсоюзов преподавателей, учебный процесс был частично нарушен в 280 лицеях Франции, а 45 из них были полностью блокированы молодёжью.

Общественные организации призывают власти прислушаться к требованиям лицеистов и отменить реформу образования, которая, по словам протестующих, ещё больше усугубит имеющееся социальное неравенство молодёжи.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2018 года.