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Euronews: французская полиция поставила старшеклассников на колени
Во время недавних протестов против реформы образования французская полиция задержала более 700 старшеклассников, участвовавших в акции, сообщает Euronews. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, что в ходе задержаний правоохранители заламывали подросткам руки и ставили их на колени, говорится в материале.
Эти сцены задержания старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет в департаменте Ивлин в городе Мант-Ля-Жоли были сняты и размещены в социальных сетях.
 
Заломленные за спину руки, стояние на коленях — так полиция пытается призвать к порядку протестующих. Во Франции накануне были задержаны свыше 700 лицеистов. Силы правопорядка говорят, что задержания последовали после массовых столкновений с полицией и попыток поджогов учебных заведений.
 
По сообщениям профсоюзов преподавателей, учебный процесс был частично нарушен в 280 лицеях Франции, а 45 из них были полностью блокированы молодёжью.
 
Общественные организации призывают власти прислушаться к требованиям лицеистов и отменить реформу образования, которая, по словам протестующих, ещё больше усугубит имеющееся социальное неравенство молодёжи.
 
Дата выхода в эфир 07 декабря 2018 года.
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